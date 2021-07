Pazzesca, bellissima. A 64 anni suonati eccola che fa girare la testa a milioni di italiani, grandi e meno grandi… tutti pazzi per lei. Parliamo di Barbara D’Urso che in questi giorni si sta rilassando dopo un finale di stagione alquanto turbolento in Mediaset. Come saprete infatti, la prossima non sarà una stagione televisiva come le altre per la D’Urso, la tanto amata conduttrice partenopea infatti subirà uno scossone ai personali palinsesti televisivi rispetto al passato e la vedremo sicuramente in una veste innovativa.

Meglio non pensarci allora ed ecco la sexy Barbara D’Urso che ha voluto mostrarsi più affascinante che mai sul proprio profilo Instagram, mandando in visibilio i suoi milioni di follower, in particolare i tanti uomini che la seguono avranno apprezzato in maniera particolare la sua ultima foto. Uno scatto potente e bellissimo, in cui si possono notare le sue splendide forme.

Si tratta di una Barbara D’Urso provocante ed in forma strabiliante posa di spalle mentre scende la scaletta di una barca per entrare in acqua al mare. Il volto noto di Canale 5, che tiene in mano un cappello di paglia, indossa un costume intero-brasiliana di colore viola, che mette in evidenza le curve mozzafiato: “Nel blu”, ha così commentato brevemente la presentatrice sul proprio account Instagram.





Barbara D’Urso, la reazione dei fan

Potrete naturalmente immaginare come sia stata accolta in maniera estremamente positiva la foto. Lo scatto pubblicato da Barbara D’Urso sul proprio account Instagram ha fatto il giro del web in poche ore. Non manca anche chi accusa la conduttrice di aver ritoccato la foto, ma poco si può dire del fisico che Barbara ha sfoggiato in tv praticamente nel corso di ogni sua apparizione. Sono in tanti infatti ad aver apprezzato enormemente la foto della conduttrice.

“Mai vista una così bella a 64 anni” – ha scritto un follower della conduttrice commentando entusiasta lo scatto – . Barbara D’Urso, snobbata da una ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, sta ricaricando le pile in vacanza in attesa della ripartenza della nuova stagione televisiva. Sarà senza alcun dubbio un’annata di successo per la conduttrice che ha ancora la stessa voglia e passione di sempre.