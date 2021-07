Oggi è una famosissima conduttrice televisiva, amata dal pubblico ma anche criticata in alcune circostanze come spesso accade a tutti i personaggi noti sia nel mondo del piccolo schermo che dello spettacolo in generale. E lei stessa ha voluto fare un tuffo nel passato, pubblicando una meravigliosa immagine di lei da bambina. Poche ore fa ha condiviso lo scatto in questione sul suo profilo Instagram, commentando anche il periodo in questione e cosa stava facendo in quel giorno di tanti anni fa.

Adesso ha superato la soglia dei 60 anni da un po’ di anni, ma la sua bellezza è rimasta intatta. Già da ragazzina si potevano intravedere dei meravigliosi lineamenti e uno sguardo quasi impossibile da non riconoscere. Molti di voi si staranno chiedendo dunque di chi stiamo parlando e probabilmente in tanti avrete indovinato il suo nome e cognome. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando e vi diamo anche qualche dettaglio in più per comprendere esattamente chi sia questa bambina.

Nella didascalia che accompagna il post, la presentatrice ha scritto: “Carmencita sei già mia, chiudi il gas e vieni via…Era un 16 luglio, ero una ragazzina e a Laurenzana sfilava la processione della Madonna del Carmelo…Con questa canzoncina del Carosello, Rocchino cercava di attirare la mia attenzione…è stata la mia prima cotta”. Quindi, la popolare conduttrice Mediaset ha confessato che oggi di tanti anni fa si invaghiva per la prima volta di un ragazzetto, abile a corteggiarla nel giorno del suo onomastico.





Ebbene sì, stiamo parlando di una delle regine dell’emittente televisiva Mediaset, Barbara D’Urso, che ha potuto leggere numerosi messaggi dei suoi follower. I seguaci di Barbara D’Urso hanno dunque postato: “Tenerissima la piccola Carmencita”, “Ci manchi tanto, torna in tv”, “Come sono vuoti e brutti i pomeriggi senza di te, ritorna presto”, “Rocchino fatti vivo, comunque auguri”, “Buon onomastico Carmelita”, “Auguri e complimenti, eri stupenda anche da piccola, ti mando un grosso bacio”.

Nell’estate 2021 con Barbara D’Urso c’è anche quello che da tempo viene indicato come suo nuovo compagno: Francesco Zangrillo. A pizzicare la presunta coppia è stato il settimanale Diva e Donna. Non è la prima volta che Francesco Zangrillo, broker assicurativo più giovane di lei di 17 anni, viene paparazzato con la conduttrice Mediaset. Era già capitato nei mesi scorsi, con foto rubate a Milano e Forte dei Marmi.