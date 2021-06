Barbara D’Urso è la protagonista assoluta di quest’ultimo periodo, nonostante le sue trasmissioni stiano andando pian piano in soffitta in vista dell’estate. I suoi risultati non sfavillanti ottenuti nell’attuale stagione televisiva stanno facendo uscir fuori news tutt’altro che piacevoli sul suo futuro. Infatti, si parla con insistenza di un suo ridimensionamento, che potrebbe comportare l’eliminazione della sua ‘Domenica Live’ la domenica pomeriggio per lasciare spazio ad altre colleghe come Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi.

Qualche ora fa però la conduttrice Mediaset ha pubblicato una meravigliosa immagine sul suo profilo ufficiale Instagram. E questa volta il lavoro è stato momentaneamente messo da parte. Ha infatti presentato finalmente la sua adorata nipote, venuta alla luce dalla sorella Eleonora D’Urso il primo dicembre del 2020. L’immagine postata dalla presentatrice ha trovato consenso in tutti i suoi follower, che non hanno non potuto farle i complimenti per questa incantevole istantanea.

La piccola Sofia è figlia della sorella di Barbara D’Urso e del marito di Eleonora, Michele Olmo. Queste le parole scelte da Barbarella: “Eccola la tanto attesa Sofia. Che mangia mentre mia sorella è sul set…e dalla sua gambotta si intuisce che di latte ce n’è tanto. Vi amo”. Nello scatto in questione c’è dunque Eleonora D’Urso, intenta ad allattare la sua primogenita all’interno di alcuni camerini. La donna è infatti al lavoro, essendo una bravissima attrice non solo televisiva ma anche teatrale.





Sotto la spettacolare immagine di Barbara D’Urso che riprende sua sorella e sua nipote, i fan si sono scatenati lasciando decine di commenti. Ecco quali sono stati i principali: “Top, siete fantastiche”, “Sofia è proprio bella”, “Barbara, ma Sofia è bellissima. Il latte della mamma è sempre il migliore”, “Come ti somiglia tua sorella e che pupetta che è sta creatura”. Ed ancora: “Una bambina bellissima”, “L’emozione più bella che si possa provare”, “Un’altra splendida D’Urso”, “Siete belle tutte e tre”.

Qualche giorno fa Barbara D’Urso è stata attaccata dal giornalista Riccardo Bocca: “Cara D’Urso, questa volta non è come le tante altre volte perché lei è il personaggio simbolo di un modo amaramente specifico di stare in video, quello che viene catalogato come super-trash. Ingredienti che avvelenano, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, il pozzo della decenza pubblica”.