“Sei da vergogna”. Barbara D’Urso, bufera dopo l’ultima apparizione hot: “Tutta ‘aperta’ così…”

Barbara D’Urso, valanga di critiche dopo quelle foto. La conduttrice dei più famosi salotti televisivi continua a stuzzicare il suo pubblico di fan, ma con il risultato di non avere sempre tutti dalla sua parte. Infatti nelle ultime ore, gli scatti resi noti sul profilo social hanno fatto scatenare i fan, dividendo come sempre in due l’opinione pubblica.

Foto in accappatoio ma con il tacco e gambaletti a rete. La conduttrice non si è risparmiata in fatto di originalità, forse sperando di strappare un sorriso e un cuore in più dai fedelissimi seguaci. Sfortuna sua, però, gli scatti non potevano passare inosservati anche a chi non mostra troppa simpatia nei suoi riguardi. Valanga di commenti non troppo piacevoli per Barbara D’Urso che sembra andarle a cercare.

Sotto i riflettori per l’ennesima volta. Barbara D’Urso solletica i fan ma non tutti sorridono. Infatti, nonostante ci sia stato anche chi pare abbia apprezzato le foto ‘hot’ ma ironiche della conduttrice, i commenti al veleno sembrano restare a portata di mano: “Ma ti ricordi quanti anni hai?”.





Le immagini hanno però un motivo. Infatti è Barbara stessa a renderlo noto scrivendo a corredo del post la didascalia “Backstage”. Dunque tutto lascerebbe pensare a un set e al dietro le quinte che normalmente accompagnano la star davanti alle telecamere. Ma non sembra bastare, molti utenti non restano soddisfatti e continuano a cogliere la palla al balzo per andare contro di lei.

“Sempre con le gambe aperte”, “Ma sei fuori con la testa!”, “Quando si dice la finezza!”, “Perché fai così? Ti rendi ridicola non hai più l’età”, “Barbara nn hai più vent’anni! Sempre con sto pose a gambe aperte con un kg di trucco… Volgare”, “Io mi sto vergognando per te”, “Questi filtri sono senza foto”. Insomma, la lista di critiche è decisamente lunga e Barbara D’Urso sembra voler restare in silenzio.