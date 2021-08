In una intervista fiume, Barbara D’Urso si è confessata al Corriere della Sera parlando di lavoro, televisione, famiglia e amore. Dalla prossima stagione Mediaset condurrà un solo programma televisivo, Pomeriggio 5, rispetto ai tre delle ultime stagioni (cancellati Live – Non è la D’Urso e Domenica Live).

“La mia unica sfida è contro me stessa. Non mi arrendo, rido, resisto e quindi vinco. Comunque ho parlato con Pier Silvio (Berlusconi ndr), – ha spiegato Barbara D’Urso al Corriere della Sera – mi ha spiegato che con il Covid è sempre più difficile trattare argomenti leggeri. Ha bisogno che delle 100 anime che ho tiro fuori una per l’informazione e una per l’intrattenimento. Dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori.

“C’è una persona speciale”. Barbara D’Urso, chi è il fidanzato

“Non mancheranno i miei timbri – ha spiegato la conduttrice – chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia”. Nell’intervista c’è spazio anche per i ricordi di famiglia, del lutto per la morte della madre (la conduttrice aveva 11 anni) e del rapporto con il padre. “All’improvviso – spiega Barbara – mamma non c’è più e di lei in casa non parleremo mai più. Come se quella tragedia fosse normale. Da allora mi porto dietro quest’imperativo di sopravvivenza e il rigore di mamma, che ho nel Dna”.





“Mamma, pure malata, a letto, se la combinavo grossa mi faceva tirar su per le braccia dalla cameriera e mi sculacciava col cucchiaio di legno”, ha raccontato ancora Barbara D’Urso. Da anni single e sempre molto attenta alla sua privacy, questa volta Barbara D’Urso ha deciso di parlare per la prima volta del suo ‘fidanzato’, Francesco Zangrillo, con il quale è stata paparazzata più volte.

“C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, – ha rivelato per la prima volta Barbara D’Urso – un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa”