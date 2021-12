“Quello che dicono di lui…”. Barbara D’Urso, lo scoop clamoroso sul fidanzato Francesco Zangrillo

Barbara D’Urso è la protagonista di queste ore. Stanno uscendo fuori infatti notizie su notizie sulla conduttrice Mediaset, alcune belle e altre meno. E riguardano sia gli aspetti professionali che quelli personali. Innanzitutto, ha smentito categoricamente tutte le voci che la davano in competizione con Mara Venier. Le colleghe hanno infatti preso parte ad una cena insieme nella serata del 6 dicembre e hanno immortalato l’evento con foto e video di loro due sorridenti e molto vicine.

Inoltre, Barbara D’Urso ha spiegato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzioni, almeno da parte degli autori e dei conduttori. “Lo dico anche a nome di Alfonso Signorini visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo, facciamo questo lavoro”, ha aggiunto. “E forse di nuovo” ha detto Barbara D’Urso. Quindi condurrà ancora un reality show? A molti questa frase, sfuggita oppure no, è sembrata un chiaro indizio sul suo tanto chiacchierato futuro televisivo. Ma ora novità anche sul fronte sentimentale.

Si è parlato con insistenza della sua relazione sentimentale con il broker Francesco Zangrillo, ma Barbara D’Urso non ha vissuto momenti solo felici con lui. Alcune settimane fa il settimanale ‘Oggi’ li aveva beccati mentre avevano avuto una forte discussione in un ristorante in provincia di Milano, che sarebbe stata provocata dalla gelosia. Lui era anche in compagnia di un’altra donna e Carmelita sembrava non apprezzare quella situazione. Ma ora il sito ‘Dagospia’ ha ulteriormente lanciato l’allarme.





Nonostante dopo quella lite sembrava che le cose fossero tornate tutto sommato alla normalità, il giornalista Giuseppe Candela di ‘Dagospia’ ha sganciato una bomba su Barbara D’Urso e la sua dolce metà. Questo quanto scritto sul sito: “Francesco Zangrillo è letteralmente scomparso dai radar”. Dunque, non si ha più traccia di lui in compagnia della presentatrice tv. Certo, questo non può confermare ufficialmente che si siano lasciati, ma i dubbi restano e si attendono ulteriori notizie nei prossimi giorni.

A proposito dell’incontro con Mara Venier, quest’ultima e Barbara D’Urso hanno cenato allo stesso tavolo, mentre in sottofondo tutti si stavano scatenando con canti al karaoke e balli. Poi si sono immortalate insieme, con sorrisi straordinari stampati sulle loro labbra. E le due hanno commentato: “Mi sa che ci amiamo”. Nonostante le brutte voci fatte girare in passato, sembrano più unite che mai.