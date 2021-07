Mentre si rincorrono le voci sul suo futuro in tv e quello dei suoi programmi, Barbara D’Urso si gode il meritato riposo a Capalbio. Un’estate di relax per la conduttrice instancabile che poche settimane fa ha chiuso un’altra intensa stagione televisiva, con dirette praticamente sette giorni su sette.

E così, appena salutati gli studi di Cologno Monzese, come ogni anno Barbara D’Urso ha fatto le valigie. Direzione Capalbio, in provincia di Grosseto, nella villa di sua proprietà dove non è raro veder soggiornare anche i suoi amici vip. Ma non solo. Nell’estate 2021 con lei c’è anche quello che da tempo viene indicato come suo nuovo compagno: Francesco Zangrillo. A pizzicare la presunta coppia è stato il settimanale Diva e Donna.

Barbara D’Urso a Capalbio con Francesco Zangrillo: foto

Non è la prima volta che Francesco Zangrillo, broker assicurativo più giovane di lei di 17 anni, viene paparazzato con la conduttrice Mediaset. Era già capitato nei mesi scorsi, con foto rubate prima per le vie di Milano, poi a Forte dei Marmi. E ora spunta anche in quel di Capalbio. Ancora nessun bacio immortalato dai fotografi, ma l’intesa tra i due pare davvero molto evidente.





Sì, manca la prova delle prove, quindi un bacio passionale o un atteggiamento intimo ma, ancora, diverse fonti citate dai rotocalchi e vicine a Barbara D’Urso, 64 anni, sostengono che la relazione procede a gonfie vele e che la presentatrice campana con il broker assicurativo abbia trovato una grande e profonda serenità. E il fatto che lui sia a Capalbio sembrerebbe un indizio definitivo.

Si parla da tempo di questa ‘nuova coppia’ ma tanto Barbara D’Urso quanto Francesco Zangrillo sono riservatissimi sulla loro vita privata: nessuna conferma sulla relazione, ma neppure una smentita ufficiale. E per Lady Cologno questo è sospetto perché di solito, quando viene coinvolta in voci di gossip che la riguardano, le sue smentite sono sempre puntualissime…