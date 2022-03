In attesa dell’esordio con La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso è ospite di di Silvia Toffanin per parlare della sua carriera, della nuova avventura con il reality di Italia Uno e dell’amore. E a questo proposito ha parlato per la prima volta di Francesco Zangrillo, con il quale ha avuto una relazione di un anno.

“C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi”, aveva detto la conduttrice ai microfoni di Verissimo. Parole amare per Francesco Zangrillo, che ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista a Chi.

“Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio”, ha spiegato Francesco Zangrillo.





“Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi. Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata”, ha spiegato ancora l’ex fidanzato di Barbara D’Urso al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Francesco Zangrillo prosegue e parla delle parole della conduttrice rilasciare a Verissimo: “Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”.