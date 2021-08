Barbara D’Urso è ancora in fase di vacanze, ma tra poco tempo tornerà nuovamente protagonista in televisione con il suo programma ‘Pomeriggio Cinque’, che andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Ma qualche ora fa ha fatto emozionare tutti sui social network e in particolare sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha postato un’immagine splendida in occasione di un avvenimento fondamentale. Il 4 agosto per lei non è un giorno qualsiasi e ha voluto rendere tutti partecipi.

In attesa di scoprire come si comporterà nel piccolo schermo e quali argomenti tratterà con maggiore attenzione, è ancora una volta la sua sfera intima ad essere svelata dalla conduttrice televisiva. Le parole riportate nella didascalia che accompagna il post sono giunte dal profondo del suo cuore e stavolta nessun utente ha potuto attaccarla. Ha infatti ottenuto un consenso praticamente unanime e una marea di commenti, che lei avrà letto con immenso piacere. Quante emozioni fortissime.

Per Barbara D’Urso è tempo di festa e di commozione, infatti è il compleanno del primogenito Giammauro. E ha dedicato proprio queste frasi al suo primo figlio, avuto dall’ex marito Mauro Berardi: “Ed alle 14 in punto sei arrivato tu. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo). E continui a rendermi felice anche a migliaia di chilometri di distanza. Ed a rendermi orgogliosa, tanto orgogliosa. Io, tu ed Emanuele insieme, sempre ed indivisibili. Ti amo”.





E Barbara D’Urso ha scelto una foto di lei col pancione, in compagnia di Berardi, poco prima del suo primo parto. Tantissimi i messaggi ricevuti dalla regina di Mediaset, eccone alcuni: “I figli, il capolavoro della vita”, “Messaggio stupendo come te col pancione”, “Tanti, tanti auguri. L’amore dei genitori non conosce distanze”, “Un dolcissimi ricordo”. E altri ancora: “Auguri di buon compleanno a tuo figlio”, “Meraviglioso il tuo post, un abbraccio”, “Sinceri auguri al tuo ragazzo”, “La speranza è che possiate essere sempre felici”.

Qualche giorno fa Barbara D’Urso è invece intervenuta sull’emergenza incendi: “Io ero qui una settimana fa…Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara”. In questo caso il vento ha trasportato la cenere degli alberi bruciati fin sulla spiaggia in riva al mare.