Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più famose in Italia. Nonostante il ridimensionamento di Mediaset, sta conducendo con la massima professionalità ‘Pomeriggio Cinque’ in attesa di novità per quanto riguarda la prima serata. In questi giorni si è infatti vociferato della possibilità che possa condurre ‘La Pupa e il Secchione’, quindi sbarcherebbe momentaneamente su Italia 1. Ma adesso a far parlare di sé sono state alcune immagini che l’hanno immortalata con un meraviglioso cappotto.

Di Barbara D’Urso si è parlato in questi giorni anche per la sua relazione sentimentale con Francesco Zangrillo. Il giornalista Giuseppe Candela di ‘Dagospia’ ha sganciato una bomba su Barbara D’Urso e la sua dolce metà. Questo quanto scritto sul sito: “Francesco Zangrillo è letteralmente scomparso dai radar”. Dunque, non si ha più traccia di lui in compagnia della presentatrice tv. Certo, questo non può confermare ufficialmente che si siano lasciati, ma i dubbi restano e si attendono ulteriori notizie nei prossimi giorni.

Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha postato diverse immagini che l’hanno ritratta con addosso questo splendido cappotto logato. E immediatamente in tanti si sono chiesti quanto abbia potuto spendere per acquistarlo. Le istantanee sono comunque state davvero da favola, infatti si è fotografata mostrando anche un’opera rinascimentale, quindi ha lasciato spazio anche alla cultura. L’abbigliamento è ovviamente firmato da un brand importantissimo e non sono bastati pochi euro per accaparrarselo.





Durante questa sua attività social, la presentatrice Mediaset ha voluto sponsorizzare questo cappotto molto utile per combattere i giorni molto freddi della stagione invernale, infatti servirà moltissimo soprattutto a gennaio e febbraio. Il modello è quello di Jumbo di Gucci e quindi potete già immaginare che il costo del cappotto di colore marrone di Barbara D’Urso, che ha anche una chiusura frontale con dei bottoni oltre a due tasche a soffietto, non sia assolutamente abbordabile per tutte le persone.

Il cappotto di Barbara D’Urso targato Gucci ha un costo non da poco, infatti in rete è venduta a oltre 3 mila euro, per la precisione 3.200 euro. Si può indossare assieme ad un tubino di colore nero ed è quindi molto elegante e splendido. Ma purtroppo non alla portata di tutti, visto che non è assolutamente semplice spendere così tanto solo per un capo di abbigliamento.