Barbara D’Urso è in vacanza e si gode il meritato relax dopo un anno in tv assai impegnativo. Ma in queste settimane non si è mai smesso di parlare del futuro televisivo della conduttrice campana che, dopo anni passati da regina indiscussa della domenica della rete ammiraglia Mediaset, si prepara a cambiare. L’azienda ha infatti scelto altri volti per la domenica di Canale 5, dunque Domenica Live e Live – Non è la D’Urso non torneranno più in onda.

E intervistata dal Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha ovviamente commentato questo cambiamento. Che sarà “Per poco” perché “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente. Col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento”, le parole di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso in bikini: complimenti ma anche critiche

“Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento – ha proseguito Barbara D’Urso sulle pagine del Corriere – e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei ‘timbri’: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia”.





Come detto in queste settimane la conduttrice di Canale 5 è in vacanza e, fa vedere sul suo affollato profilo Instagram, si gode il sole ma non dimentica di stuzzicare i follower con le sue foto provocanti. In bikini, ovvio. In uno degli ultimi post ecco Barbara D’Urso, 64 anni, ’a mollo’, in costume ripresa da più angolazioni. L’ultima foto in particolare la mostra di spalle, mentre è immersa in acqua per metà.

Il lato B evidenziato dal costume e coperto per metà dall’acqua della piscina è statuario così come il suo fisico ma una foto simile non poteva che scatenare i commenti dei fan. E a onor del vero in tanti si complimentano e la difendono dagli hater ma altrettanti la ‘massacrano’ e gridano al fotoritocco. Commenti al veleno come “Certo che qui photoshop ha fatto i miracoli”, “Come sei fuori luogo”, “Sempre peggio”, “Adesso si ritocca pure le foto al cu…” e “Ridicola”.