Barbara D’Urso si appresta ad iniziare la seconda settimana della nuova stagione di “Pomeriggio Cinque”, che appare in una veste tutta rinnovata. C’è più informazione e meno gossip. Proprio come sembra abbiano richiesto i vertici Mediaset. Tra una registrazione e l’altra, la conduttrice continua ad usare in maniera piuttosto assidua i social. Uno scatto suo nello specifico è finito nel mirino dei soliti leoni da tastiera: alcuni utenti si sono accorti su Instagram di un particolare e hanno preso ad attaccare.

Non è la prima volta che Barbara D’Urso diventa bersaglio del popolo del web. Ormai c’avrà fatto l’abitudine. I commenti feroci sono arrivati in basso ad un post che la vede in totale relax all’aperto in shorts e ampia camicia bianca. Look total white per Carmelita, che ha pubblicato due scatti. Il secondo è focalizzato su un dettaglio, che ha insinuato nei fan un dubbio: che stia diventato un’influencer?

Occhiali da sole, gambe in vista e sguardo rivolto all’orizzonte. Sono questi gli ingredienti dell’ultimo scatto di Barbara D’Urso. Sullo sfondo il cielo azzurro e le campagne, dove la conduttrice è solita rifugiarsi per concedersi qualche momento di relax quando non lavora. Nessuna didascalia a corredo dell’immagine, che ha ricevuto qualche complimento. Frasi come “Quelle gambe molte 30enni se le sognano. Chapea”, ha osservato una follower; “Sei bellissima”, ha aggiunto un utente; “La D’Urso non nasconde la sua età e fa bene perché ne dimostra almeno 20. In questa foto sembra una ragazza. Criticare per il gusto di farlo non cambia la realtà”, ha chiosato una fan.





Accanto alle parole al miele però sono spuntati come funghi anche commenti feroci. Tanti utenti hanno focalizzato l’attenzione su un dettaglio. Nello scatto Carmelita indossa un paio di ciabatte di un noto marchio di moda di lusso. “Pubblicità a Gucci?”, ha domandato una follower. “Ora si è data al marketing. Ultimamente ti vediamo impegnata a sponsorizzare”, ha osservato un altro. E ancora: “Brava! Hai trovato un altro lavoro”.

A spiazzare tutti però il commento di una seguace, che ha ricevuto più di qualche like: “Non frega a nessuno che porti le ciabatte di Gucci. Piuttosto dovresti preoccuparti per domani pomeriggio (Ndr oggi). Si sta attivando Alberto Matano con “Vita in diretta”. Preparati alla disfatta definita di quel programma orribile che non fa altro che flop”. Come sempre la conduttrice non ha replicato agli insulti. In una recente intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la stessa conduttrice ha spiegato il suo rapporto coi social e i leoni da tastiera: “Non mi importa nulla. Loro si sfogano così, fanno una ‘terapia d’Urso’, sono felici e si sentono meglio, ma in realtà lo fanno inutilmente, perché io neanche li leggo”.

Farà qualche battuta oggi a proposito dello scatto e delle critiche? La conduttrice di “Pomeriggio 5” ha terminato la prima settimana di messa in onda della trasmissione nella nuova veste più dedita all’informazione. Al momento gli ascolti sembrano aver dato ragione a lei e all’azienda. Lei è parecchio carica: “Inizia una nuova settimana… galvanizzata dall’amore e il successo che mi avete regalato in quella passata”, ha scritto su Instagram qualche ora fa Barbra D’Urso. Oggi però riparte “La vita in diretta” con il giornalista Alberto Matano. Lo scontro è aperto…

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Barbara D’Urso)