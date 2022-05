Aurora Ramazzotti è sempre più attiva su Instagram e nel raccontare la sua vita quotidiana ai fan non ha potuto non mostrare un dolce regalo fatto da papà Eros Ramazzotti. Hanno un ottimo rapporto e infatti non a caso pochi mesi fa sono andati in vacanza insieme anche ai figli di lui, quelli avuti dalla ex Marica Pellegrinelli.

Con loro c’era anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, con cui sta insieme da 5 anni. E ha anche un feeling speciale sotto le coperte, come rivelato dalla coppia nell’ultima intervista rilasciata alle Iene incentrata sulla clausola emersa dal contratto prematrimoniale tra J Lo e Ben Affleck che prevede di fare l’amore quattro volte a settimana.





Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di papà Eros

In merito alla durata del rapporto Aurora Ramazzotti e il fidanzato sottolineano che dura circa dieci minuti: “Chi dice mezz’ora si fa del male da solo”, dice lei. Le posizioni preferite? “Io sopra”, risponde sempre la figlia di Michelle Hunziker che tempo fa ha anche confidato di praticare autoerotismo.

Tornando a papà Eros Ramazzotti, che sicuramente avrà seguito con non poco imbarazzo questa intervista trattandosi della figlia, nelle ultime ore ha fatto un dolce regalo alla sua primogenita: una “A” di rose dorate all’interno di una composizione rettangolare di circa 40 rose rosse.

Una sorpresa che Aurora Ramazzotti non ha potuto fare a meno di condividere con il suo esercito di fan. Tra le Storie di Instagram più recenti ecco allora la foto scattata all’interno dell’ascensore del suo condominio con in mano il regalo e un cuoricino dedicato al papà. Anche lui ha prontamente ricondiviso la Storia e scritto “Amore eterno”.

