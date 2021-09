Aurora Ramazzotti ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta rottura dal fidanzato Goffredo Cerza. Con uno scatto via Instagram insieme al fidanzato, Aurora Ramazzotti ha smentito tutto ciò che si è detto in merito al loro presunto addio dopo 3 anni d’amore. “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero?! Siamo ancora qua, eh già“.

Così ha scritto Aurora precisando che tra lei e Goffredo tutto procederebbe a gonfie vele. “Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Super professionale, spiritosissima e di talento: Aurora Ramazzotti è una celebre figlia d’arte che ha molto di sé da raccontare. È riuscita a farsi strada nel mondo della radio e sul piccolo schermo, ma anche sui social la figlia di Eros e Michelle è super seguita. Fotografa diversi momenti della sua quotidianità, dalle giornate trascorse con il fidanzato Goffredo alle uscite con le amiche, ma anche i suoi viaggi e gli impegni di lavoro.





I suoi follower sono sempre curiosi e pronti ad assorbire più cose possibili rispetto alla sua persona e alla sua vita privata. Aurora Ramazzotti difatti non si lascia sfuggire anche consigli di moda e l’ultimo scatto, che la immortala in ciabatte e con i calzini, è già pronto a dettare la moda del prossimo autunno: sarà davvero un nuovo trend stagionale?

Il trend delle calzature in gomma è stato lanciato dalle Yeezy di Adidas, andate sold out a pochi giorni dal lancio. Ma è possibile acquistarle anche low cost, da Zara a Oysho e non solo. Insomma, Auri si è proprio rifiutata di riporle nell’armadio, proponendo ai suoi follower l’abbinamento del mese!