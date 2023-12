L’attrice italiana è tornata a farsi vedere sui social e, a pochissimo dal suo parto, ha fatto notare di essere davvero ‘molto incinta‘. I suoi fan sono rimasti a bocca spalancata, visto che hanno potuto vedere delle immagini clamorose della donna in dolce attesa. Anche la diretta interessata ha voluto scherzare e ha postato uno dei commenti che le sono stati scritti.

Ormai siamo a ridosso della fine della gravidanza e l’attrice italiana super incinta si è mostrata in tutto il suo splendore. Non vede l’ora di mettere alla luce il suo bebè, il cui sesso è ancora sconosciuto come ha ammesso lei nel corso della sua intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non sappiamo il sesso del bebè, lo vedremo quando arriverà”. E ora c’è un’attesa spasmodica.

Leggi anche: “Sorpresa, sorpresa”. La foto di Natale svela la novità: la famosa mamma per la quarta volta





Attrice italiana super incinta: “Ma aspetta il bebè da 123 mesi…”

Questa bellissima attrice italiana che è ormai incinta praticamente di 9 mesi, visto che tra pochi giorni dovrebbe partorire, ha scritto su Instagram: “Metti una mattina in giro per Milano…”.. Si è fatta vedere con un pancione enorme e degli occhiali da sole in bella mostra, oltre ad un vestito di colore marrone. Il suo entusiasmo è comunque evidentissimo, infatti non aspetta altro che diventare mamma per la prima volta nella sua vita.

Parliamo di Miriam Leone, che ha anche pubblicato uno dei messaggi dei suoi follower: “Miriam Leone è incinta da 123 mesi“. E anche lei fa capire quindi che la data del parto sia ormai vicinissima. Tutti gli altri le hanno dato la carica giusta per affrontare al meglio questi ultimi giorni in dolce attesa, poi potrà presentare a tutti il neonato o neonata. Non sappiamo quindi nemmeno quale nome potrebbe aver scelto.

Miriam Leone, 38 anni, è stata Miss Italia nel 2008 e ha anche esperienze come conduttrice tv. Da quattro anni è legata al musicista Paolo Carullo, che ha deciso di sposare nel settembre del 2021. E ora stanno per diventare genitori.