“Presto papà”. Super gossip sull’attore italiano del momento, le foto della compagna parlano da sole

L’attore del momento e la compagna sarebbero in attesa del primo figlio. La notizia non è confermata dalla coppia ma un indizio sembra portare in questa direzione. Conosciuto per decine di ruoli, l’attore ha iniziato la carriera con i Cesaroni. Poi nel 2017 ha interpretato Lucio Volpe in un episodio di Don Matteo, accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Condivide il set con Ludovica Martino che ritroverà, nello stesso anno, nel cast di Skam Italia, remake dell’omonima serie norvegese dove interpreta Martino Rametta.

Il suo personaggio è presente in tutte e quattro le stagioni della serie, riconfermatasi poi per una quinta stagione, e il protagonista della seconda, insieme a Rocco Fasano, nel ruolo di Niccolò Fares. Sempre nel 2017 è nel cast del film Non c’è campo di Federico Moccia.





L’attore Federico Cesari presto papà? Il gossip

Nel 2021 prende parte alla serie Buongiorno, mamma! di Giulio Manfredonia, interpreta il co-protagonista nel film Anni da cane di Fabio Mollo, con Aurora Giovinazzo, partecipa alla seconda stagione della serie comica Ritoccàti e alla serie televisiva Tutto chiede salvezza (dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli), trasmessa da Netflix nell’ottobre dello stesso anno e nel settembre 2024.

Nel 2023 prende parte al film L’ultima volta che siamo stati bambini interpretando Vittorio, il fratello maggiore di uno dei protagonisti. Lui è Federico Cesari. Ma come è arrivata la notizia della possibile paternità? Tutto è iniziato quando alcuni fan dell’attore hanno notato un particolare slideshow tra le sue foto “taggate” di Instagram.

Scrive Novella 2000: “Qui una sua amica ha infatti caricato una serie di foto assieme all’attore e a Camilla Page, sua compagna. In queste foto la ragazza sembrerebbe proprio in dolce attesa, come dimostrerebbe il presunto pancione che pare sbucare da sotto il suo maglione aderente. La conferma sembra arrivare anche da una serie di foto di laurea (o forse di dottorato) postate sul profilo di Camilla Page, in cui la ragazza potrebbe sembrare incinta”.