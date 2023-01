In queste ore ha fatto il giro del web la foto coming out dell’attore della famosa serie tv. Il 15 dicembre l’attore ha postato alcuni scatti in compagnia del suo fidanzato Antoni Gelabert. Santiago Talledo, classe 1989, Guido de Il Mondo di Patty ha sempre fatto parlare di sé tanto che il gossip argentino aveva persino ipotizzato alcune sue relazioni sentimentali con dei colleghi.

Santiago Talledo e Antoni Gelabert si sono conosciuti sul set della soap opera Argentina, Tierra de amor y venganza. Proprio durante le riprese della telenovela tra i due sarebbe scattata la scintilla e nonostante la distanza che li separa – Santiago è argentino mentre Antoni è spagnolo – i due hanno continuato a stare insieme.

Santiago Talledo, Guido de “Il Mondo di Patty” ha fatto coming out

“Che ogni riunione sia una festa. Buon viaggio. Ti aspetto qui“, ha scritto Santiago Talledo a corredo del post pubblicato su Instagram in cui l’attore posa insieme al fidanzato. La foto ha fatto boom di like e commenti. “Ohyy che belli!“, scrive qualcuno; “Viva l’amore“, “Siete bellissimi”, “Auguri a tutti e due”, “L’amore è sempre amore”, scrivono altri sotto al post dell’attore.

Antoni Gelabert è un attore spagnolo, che si è recato in Argentina per girare la seconda stagione della telenovela tierra de amor y venganza, dove recita anche l’attore Santiago Talledo. L’attore che in passato ha vestito i panni di Guido de Il mondo di Patty era intervenuto dopo lo scandalo che aveva investito Juan Darthés, l’attore che ne Il Mondo di Patty interpretava Leandro Díaz Rivarola, accusato dall’ex collega Thelma Fardin, di molestie sessuali.

“Sento un’angoscia enorme che non mi abbandona, e in più mi sono arrivati un paio di messaggi di gente che dubita di ciò che e successo, e inevitabilmente ho reagito male. Per questo chiedo a tutti quelli che dubitano, giustificano, difendono Juan Darthes con tutto ii rispetto, di andare a fanc**o. 4.00 AM e non riesco a dormire. Non posso levarmi di dosso quello che sento. Non posso avere così tanta rabbia per quello che è successo, che continua a succedere, e per la gente che non crede o mette in dubbio ciò che succede”, aveva detto Santiago Talledo parlando del suo ex collega.