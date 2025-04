Fantastica notizia per la vip, che ha annunciato sui social di essere incinta per la terza volta. Sono tutti impazziti di gioia per la sua rivelazione, arrivata in maniera inaspettata. Queste le parole della sportiva: “È ufficiale: da ora si difende a zona! La nostra famiglia non potrebbe essere più felice di accogliere presto un terzo bambino“.

Gli ultimi anni sono stati contraddistinti solo da notizie positiva a livello privato. Dopo il matrimonio celebrato nel 2019 a Castiglion del Bosco (Siena), la vip ha dato alla luce la prima figlia Olivia il 14 giugno del 2021, mentre il secondogenito James è nato il 24 ottobre del 2022.

La vip è di nuovo incinta: “Aspetta il terzo figlio”

La vip incinta è Caroline Wozniacki, la grande tennista di 34 anni originaria della Danimarca. Il marito e futuro papà del terzo figlio è David Lee. Lei è stata ex numero uno del mondo ed è considerata la più forte danese in questo sport. Lei è stata la miglior tennista in assoluto per 71 settimane, dall’ottobre del 2010 fino al gennaio del 2012 e poi a gennaio del 2018 ci era ritornata per un po’ di tempo.

Caroline Wozniacki ha vinto l’Australian Open 2018, mentre la sua ultima performance sportiva è relativa agli Us Open 2024, quando è giunta fino agli ottavi di finale. Ora dovrà nuovamente fermarsi e non potrà quindi giocare a tennis. Il sito Magazine.tennistalker.it si è anche chiesto se questa nuova gravidanza possa sancire il definitivo ritiro della campionessa.

Wozniakci ha anche un altro successo nel suo curriculum, infatti per 11 anni di fila ha almeno conquistato un titolo WTA dal 2008 al 2018. Lei è settima nella classifica dei montepremi vinti, totalizzando ben 36 milioni di dollari.