“Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”.

Con queste parole la coppia nata al Grande Fratello ha annunciato l’arrivo del primo figlio. Un annuncio arrivato ovviamente a mezzo social, con un video condiviso da entrambi che mostra alcune scene in quella che sembra una soleggiata Milano che fa da sfondo ai futuri genitori che sorridono, si coccolano e baciano davanti alla telecamera.

“Sono incinta”. Verissimo, il lieto annuncio della bellissima vip: è il secondo figlio





Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga del GF Vip aspettano un figlio

Una storia nata dentro le mura del famoso loft di Cinecittà. Era il 2021 e all’epoca del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò, attrice nota al pubblico italiano con il nome di Adua Del Vesco, ebbe un confronto con il suo fidanzato Giuliano, al termine del quale lei lo lasciò per intraprendere una relazione con il coinquilino Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana.

Una storia nata alla fine del reality, che ha preso forza proprio dopo la “diffida” di Giuliano arrivata durante il Grande Fratello Vip. In pochi credevano in questa coppia, ma alla fine hanno resistito e oggi aspettano il loro primo figlio. In questi anni molti hater avevano anche lasciato commenti sui social dell’ex attrice a proposito di una sua possibile gravidanza, attaccando la coppia di portare avanti una storia di sola facciata ai fini di sponsor e pubblicità.

“Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”, si leggeva tra i commenti appena un anno fa. commento al quale Rosalinda aveva risposto duramente: ”Ma vi sembra normale sf***ere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social”. Oggi la bellissima notizia della coppia e gli auguri di chi ha vissuto l’inizio della loro storia d’amore come Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e tanti altri.