“Quindi che succede?”. Arisa e Vito Coppola dopo Ballando: il gesto che fa tremare i fan

In molti probabilmente stavano attendendo solo questo e Arisa e Vito Coppola non hanno deluso le aspettative dei fan. Innanzitutto sono stati in grado di vincere ‘Ballando con le stelle’, portandosi a casa quindi un risultato che forse nemmeno loro si attendevano alla vigilia del programma. Ma i due, oltre a condividere l’esperienza televisiva, sembra che si siano avvicinati decisamente tanto e l’amicizia potrebbe essersi tramutata in altro, come ne sono convinte tantissime persone.

E poche ore fa Arisa e Vito Coppola hanno deciso di scrivere un messaggio sui social network, che sembra aumentare sempre più le possibilità che tra i due possa esserci dell’altro. Ovviamente non c’è una conferma ufficiale, ma leggendo attentamente le loro parole in tanti stanno già sognando ad occhi aperti. Hanno scelto come foto l’immagine di loro due con la coppa, subito dopo il grande successo nella trasmissione di Milly Carlucci. E hanno anche commesso una sorta di gaffe nel post pubblicato.

I vincitori di ‘Ballando con le stelle’, Arisa e Coppola, hanno quindi scritto: “Per noi è stata un’esperienza immemorabile. La vittoria di Ballando con le stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”, hanno esordito sul social.





E poi Arisa e Vito hanno aggiunto: “La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito e Ari”. Con questa didascalia che ha visto la firma di entrambi i vincitori, c’è chi sia certo che abbiano voluto indirettamente confermare che sia nata anche una storia d’amore tra loro. Sono usciti insieme allo scoperto e per i prossimi giorni la speranza di molti è che siano pubblicati altri dettagli.

Sotto il messaggio congiunto di Arisa e di Vito Coppola sono arrivati messaggi in quantità industriale. Eccone alcuni: “Stupendi, vi aspettiamo”, “Ho sempre tifato per voi, alla fine vince sempre il cuore”, “Ve la siete meritati quella coppa, spero solo che sia l’inizio di un lungo cammino insieme”, “Siete stati davvero meravigliosi”, “La mia felicità nel vedervi insieme è veramente inspiegabile”.