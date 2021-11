“Facciamolo insieme”. Arisa, arriva la proposta bollente: la sua svolta sexy non è sfuggita al vip

Clamorosa proposta a luci rosse per la cantante e concorrente di ‘Ballando con le stelle’, Arisa. La donna si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni bomba nelle ultime ore e a quanto pare le sue parole sono rimbalzate ovunque. Non a caso è arrivato un intervento decisamente inaspettato, che potrebbe dare una svolta davvero diversa alla vita dell’artista. Durante una sua intervista a ‘Il Giornale’, lei ha dichiarato: “Mi piacerebbe portare tutto anche in discoteca, voglio ballare, visto che ho imparato a farlo”.

E poi l’incredibile rivelazione: “Per anni, fin da Sincerità al mio prima Festival di Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla e ora penso che a 39 anni ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”. E c’è un ragazzo ben preciso ad essersi fatto avanti per primo e ad aver adesso fatto un’offerta pazzesca. Accetterà questa richiesta? Staremo a vedere, intanto vediamo di cosa si tratta.

Dopo aver letto attentamente le dichiarazioni di Arisa, un porno attore ha deciso di farsi avanti e di cogliere la palla al balzo: “Oggi mi sono alzato e ho letto la tua dichiarazione, che prenderesti in considerazione l’idea di fare qualcosa sul soft porn. La mia proposta è quella di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un vedo non vedo, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, ne possiamo parlare, mi metto a disposizione”. E ora non resta che attendere la risposta ufficiale della cantante.





Ad essersi proposto nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, è stato l’attore di film per adulti Max Felicitas. Colui che ha fatto la proposta bollente ad Arisa è nato nel 1992 e ha dato una svolta alla sua vita, dopo aver vissuto anni difficilissimi a causa del bullismo. Nel 2014 ha addirittura vinto il primo premio come migliore attore pornografico emergente. E ora si è fatto avanti e attende la risposta di Arisa, che dovrà quindi decidere se intraprendere davvero questo nuovo percorso.

Intanto, su Arisa è intervenuto anche il compagno di ‘Ballando con le stelle’ Vito Coppola dopo il bacio: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre”.