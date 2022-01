“Ecco le mie chiappe”. Arisa senza freni, nuovi clamorosi scatti in intimo. E in tanti notano una cosa

Chi lo avrebbe mai detto che questa ragazza, proprio in questo periodo ma nel 2009, sarebbe diventata una delle donne più sensuali e apprezzate d’Italia. Con quegli occhiali con montatura enormi alla Arale, Arisa convinse prima per la voce, poi per i modi di fare e solo all’ultimo per il suo aspetto fisico. Ora invece le cose sembrano ribaltate: sui social l’artista di Potenza è un fiume in pena di sensualità. Solo nelle scorse ore è emerso che Milly Carlucci l’ha scelta per essere il nuovo giudice del Cantante mascherato.

Poco dopo su Instagram escono delle foto a dir poco osé. In tanti hanno notato che l’annuncio arriva direttamente da Milly Carlucci, presentatrice dello show musicale vip di Rai1, nelle stesse ore in cui la 39enne cantante abruzzese torna a mostrarsi solo con l’intimo addosso, coperta solo da una striminzita lingerie nera. “Oggi si lavora – scrive Arisa con la consueta piccante autoironia -, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato”.

Arisa, le foto in intimo sono vietate ai minori

Donna orgogliosa e con della bellissima autostima, Arisa è stata sommersa dalle reazioni di fan e follower che si lasciano andare fin troppo nei commenti: “Sei troppo femmina”, “Che bomba sexy”, un più morigerato “Stupenda”.





Oramai, c’è da dirlo, la sensualità di Arisa è una sua cifra “stilistica” sui social, ma anche nella musica grazie alla svolta con l’ultimo lavoro Eroromantica. Proprio a riguardo la cantante ha dichiarato: “Mi sta cambiando la vita – scrive sempre la cantante nel post – , ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici”.

E ancora: “Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. Donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, né una condizione di serie B”. Brava Arisa!