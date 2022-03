“Gli sta col fiato sul collo”. Antonio Medugno, dopo il GF Vip il gossip vola. E c’entra un’ex UeD

È lotta aperta per contendersi Antonio Medugno. Il tiktoker napoletano ha conquistato tanti fan con la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Lui, a differenza dei vari Alex Belli, Soleil Sorge e le Selassié, è entrato più tardi ed è anche uscito prima del gran finale. Ma ha comunque lasciato il segno. Tanto che, appena tornato alla vita di tutti i giorni i riflettori del gossip si sono accesi sulla sua vita sentimentale.

Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini, durante la 42esima diretta del GF Vip 6 ha voluto stuzzicare Antonio dicendogli: “C’è qui una ragazza che si sente un po’ tradita e trascurata, è Clarissa!”. La risposta di Antonio Medugno non si è fatta attendere: “Macché Clari, io ti voglio bene e ti penso sempre”. A questo punto la minore delle principesse ha alzato il tiro: “Antonio sono scioccata! Da te! Poi faremo i conti quando esci, non ti preoccupare. Abbi paura: ti ho graffiato una volta ma la seconda volta ti farò più male!”.

Subito dopo Alfie ha aggiunto: “Ma il gossip vuole che Antonio stia con Giulia, non con te”. Ma chi è questa Giulia? Beh, si tratta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso. Secondo indiscrezioni l’ex gieffino avrebbe avuto, o forse ha ancora, una relazione proprio con lei. Ma sentite cosa è successo nelle ultime ore… sulla storia ha detto la sua l’influencer Deianira Marzano. Una che quando parla raramente lo fa a vanvera…





Deianira ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui dice testuale: “Smentita su ANTONIO del GF Vip da fonti certe so che Giulia D’Urso desidererebbe tanto fidanzarsi con Antonio e quindi lui se la ritrova spesso ovunque ma schiva con educazione perché non sa come sfuggire a lei. La ragazza di cui parlava a Verissimo so chi è e non è lei assolutamente”. Insomma con chi sta Antonio Medugno? E Giulia D’Urso? A quanto pare l’ex di Ued continua a fare la parte della corteggiatrice anche fuori dal programma di Maria…

Antonio Medugno potrebbe dunque essere single? Chissà. In ogni caso anche un altro aspetto della vita del tiktoker è balzato agli onori della cronaca rosa. I disturbi alimentari che lo hanno accompagnato fin dalla più tenera età, dai 14 fino ai 17 anni. Proprio durante un’intervista in tv a Verissimo ha ammesso che non riusciva a mangiare “determinate cose in quantità adeguata”. A 15 anni pesava 41 chili e la famiglia si è molto preoccupata per lui. Poi ha scoperto, dopo tante visite e controlli tra Roma e Milano, che si trattava di un problema psicologico e non fisico. Tutto nella testa dunque. Quella parte di noi che non ci abbandona mai. Anche quando una donna o un uomo ce la fa perdere. Per finta o per davvero…