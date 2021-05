Gesto bellissimo di Antonino Spinalbese, che ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio. Ha pubblicato il suo tattoo sul suo profilo Instagram ed è emerso anche il profondo significato dello stesso. Un momento decisamente molto romantico ed emozionante, visto che ciò che si è inciso sulla pelle è un qualcosa di meraviglioso e indelebile. Nemmeno a dirlo, i suoi fan non hanno fatto altro che complimentarsi con lui per questa decisione che ha davvero fatto centro nei suoi follower del social network.

Qualche tempo fa, parlando della sua dolce metà, disse: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”. Grazie a Belen Rodriguez, infatti Spinalbese ha definitivamente lasciato il lavoro da parrucchiere che non gli regalava più gli stimoli di una volta. Una svolta vera e propria nella sua vita, mai così intensa prima d’ora.

Antonino Spinalbese ha praticamente dedicato questo tatuaggio proprio a Belen Rodriguez, infatti ha riprodotto la storia d’amore leggendaria tra Amore e Psiche. Si è dunque fatto tatuare i due amanti, in preda alla passione travolgente, sul suo braccio. E poi è stato lo stesso fidanzato della modella argentina a spiegare nel dettaglio il significato del tattoo. Nella didascalia a corredo di due immagini che lo ritraggono mentre si tatua e a lavoro finito, il giovane ha spiegato la storia di questi due amanti follemente innamorati.





Antonino Spinalbese ha quindi scritto: “Vi erano in una città un re e una regina. Inizia così la leggenda che narra la storia di Amore e Psiche…Psiche era bellissima, la sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere (Dea della bellezza) che, per vendicarsi, decise di chiedere aiuto a suo figlio Amore (Cupido). E i fan hanno commentato: “Tatuaggio con un bellissimo significato, che bella persona che sei”, “Complimenti per il tatuaggio”, “Spettacolare”, “Che belle parole che hai usato, sei da sposare subito”.

Recentemente Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono apparsi in un modo sensuale. Belen abbraccia il suo Antonino ma la foto mostra chiaramente l’argentina senza veli: a coprirla il corpo statuario del fidanzato. Tra loro uno sguardo di intesa, che non può che fare sognare i fan a occhi aperti. I commenti non potevano che giungere a cascata.