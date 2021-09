Piccola disavventura per Belen, viaggio in auto con Luna e Antonino Spinalbese. Mentre i tre si trovano dal benzinaio, un piccolo fuoriprogramma. La showgirl argentina ha documentato sulle stories di Instagram il viaggio in auto per il week end con la figlioletta neonata Luna Marì e il compagno Antonino. Belen e l’hair stylist scendono dalla macchina, la bimba piange forse per un mal di pancia. Poi l’imprevisto.

La bimba rigurgita due volte sulla maglietta di papà Antonino che teneramente sbotta: “No, amore così no. Non ho neanche una maglietta”. Neanche a dirlo, Belen ride divertita, ma il compagno no. Nel video successivo, la showgirl argentina inquadra la piccola in auto e commenta ironica: “Con la mamma è bravissima, con il papà fa la monella”. Il tenero filmato scioglie il cuore dei fan. Periodo complesso questo per Antonino Spinalbese che si sta riprendendo dall’incidente in allenamento.

Il compagno di Belen Rodriguez, si mette a nudo con i propri fan e mostra le conseguenze dell’infortunio. Nell’ultimo periodo è dimagrito molto e la sua forma fisica ne ha risentito. Il fotografo ed hair stylist ha fatto preoccupare moltissimi dei suoi follower e, in prima persona, la sua compagna, Belen Rodriguez.





Il bellissimo Antonino si è ripreso ma ora ha mostrato a tutti a quali conseguenze è andato in contro dopo l’incidente. Antonino Spinalbese è entrato al centro delle cronache dello spettacolo dopo il suo fidanzamento con la bellissima modella argentina Belen Rodriguez. I due si amano molto, ma di recente un incidente al bellissimo Antonino ha turbato non poco la coppia.

Grande appassionato di fitness e molto attento alla sua forma fisica, il modello ha infatti avuto un rovinoso incidente mentre si allenava in palestra. L’episodio ha fatto preoccupare non poco i suoi fan e la sua bellissima fidanzata Belen. A causa dell’incidente, Antonino Spinalbese ha incrinato due costole e ha dovuto passare del tempo in riabilitazione.