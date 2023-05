Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, al GF Vip 7 sembrava fatta. E invece lui single, lei pure (anche se erano uscite news sul presunto fidanzato), quando però sono entrambi usciti dalla Casa quella storia tanto sognata dai fan non è mai decollata. Finita prima che iniziasse, in realtà. Eppure quel poco che sono stati insieme al reality (la sorella di Elettra è uscita dalla Casa per squalifica, ndr) apparivano complici, molto complici, agli occhi dei coinquilini e anche dei telespettatori.

Era anche scattato il bacio nello studio di Alfonso Signorini, poi ognuno per la sua strada. I motivi su questo allontanamento, però, non sono mai usciti dalla bocca dell’ex di Belen Rodriguez e dalla cantante. Che a marzo scorso, però, aveva già parlato di questa situazione ai microfoni di Casa Chi: “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”, le parole di Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, perché è finita dopo il GF Vip 7

Ora è Antonino Spinalbese a parlare però. Il settimanale Chi ha dedicato un servizio di due pagine all’ex GF Vip 7, con tanto di foto rubate durante una passeggiata a Milano con la figlia Luna Marì e l’amico Andrea Maestrelli, conosciuto nella casa di Cinecittà e oggi suoi coinquilino. L’articolo parla dell’ultimo anno dell’hair stylist e imprenditore e non è mancato un riferimento al flirt con Ginevra Lamborghini.

E così il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel parlare di Antonino Spinalbese, racconta che la relazione con la cantante è sfumata perché soltanto “mediatica”. Sarebbe stato lo stesso hair stylist a capirlo subito. “Nella Casa ho legato molto con Ginevra, ma appena usciti ha capito che sarebbe stata solo una storia ‘mediatica’. Lei ha mostrato un animo sincero e positivo per le attenzioni femminili. Nessun rimpianto e nessun rancore”, si legge.

Ma finito un flirt, ecco le voci di un altro: quelle che lo accostano a Carolina Stramare. Gli indizi e le ipotesi sono circolati a lungo nelle ultime settimane e ora la rivista lo dà per certo. E aggiunge: “Chissà se durerà”. Per ora, però, la certezza è una sola: nel cuore di Antonino Spinalbese c’è solo la figlia Luna Marì.