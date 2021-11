Un messaggio chiaro e diretto quello scritto da Antonino Spinalbese su Instagram, accanto a una foto insieme alla figlia Luna Marì, avuta da Belen Rodriguez il 12 luglio 2021. Ora la piccola ha 5 mesi e tra il papà Antonino e la madre Belen le cose pare non stiano andando bene.

I rurmor sulla crisi sono arrivate qualche settimana fa da Biagio D’Anelli e Alessandro, conosciuto sui social come @investigatorsocialofficial. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“.

Antonino Spinalbese, la foto con la figlia Luna Marì

Poi la foto che sembrava mettere a tacere le voci. Una cena insieme agli amici e un selfie insieme, poi di nuovo la bomba: “Antonino è andato via da casa ed è tornato dai genitori”. Fino a oggi nessuno dei due ha mai parlato chiaramente della loro situazione, ma sui social sono stati parecchi gli indizi dati dalla showgirl argentina.





“Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, aveva scritto Belen Rodriguez e in tanti avevano pensato che fosse un messaggio diretto ad Antonino Spinalbese.

Oggi un altro messaggio sibillino, questa volta da Antonino Spinalbese, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme alla figlia Luna Marì e la scritta “Provate a dividerci”. Poche parole, ma molto chiare, che gli utenti dei social hanno giudicato come una frecciatina per Belen.