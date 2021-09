Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia inossidabile e la nascita della piccola Luna Marì ha rinsaldato ancora di più la loro relazione sentimentale. Qualche ora fa la showgirl argentina ha ripreso a sua insaputa il suo fidanzato e tutti sono impazziti di gioia, quando hanno visto la scena. Lui è sempre apparso molto riservato, ma stavolta la sua dolce metà ha voluto farlo diventare protagonista. E le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web in pochissime ore.

Recentemente Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì sono stati immortalati su una panchina di legno con vista Po durante un tramonto mozzafiato. La bimba è stretta tra le braccia della mamma, mentre papà Antonino racchiude in un cerchio dolce entrambe. “Nella buona e nella cattiva sorte” scrive Belen Rodriguez come didascalia del post che, come primo scatto la vede cullare la sua principessa. Difficile davvero trovare scatti più dolci, eppure lei ce l’ha fatta eccome anche stavolta.

Antonino Spinalbese è diventato papà per la prima volta in assoluto e quindi sarà stata per lui una grande novità l’arrivo di Luna Marì. Ma il partner di Belen Rodriguez si è calato decisamente bene nella parte, almeno stando a quanto visto in queste ultime ore. Un’immagine stupefacente, che ha commosso parecchi follower. E la sudamericana ha commentato: “Che bravo papà”. Andiamo a vedere insieme in che modo l’ha ripreso e perché l’immagine ha così fatto rumore e ha ricevuto tantissimi complimenti.





Dunque, Antonino Spinalbese è stato ripreso mentre era intento a svolgere egregiamente il suo ruolo di genitore. Nonostante la dolce metà di Belen avesse in corso un dialogo molto interessante, non ha perso d’occhio Luna Marì. L’ha cullata con un amore spasmodico e le ha dato il latte dal biberon. Una scena strappalacrime, che dimostrano la tenerezza del giovane. E lei non può che essere ancora più convinta di aver scelto un partner speciale e straordinario, diventato un grande padre.

Belen Rodriguez ha raccontato nell’ultimo periodo che l’ultima gravidanza non è stata un gioco da ragazzi. ll fisico ha risposto diversamente rispetto a nove anni fa, quando la showgirl e Stefano De Martino sono diventati genitori del primogenito Santiago. Lo ha confidato sulle pagine di Chi Magazine: “Questa volta ho sentito tutta la fatica”, con “nausee fino al quinto mese e senza forze ed anemica”.