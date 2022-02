Antonino Spinalbese è tornato grande protagonista sui social network e nelle ultime ore si è reso autore di un gesto davvero inaspettato, che potrebbe aver cambiato veramente tutto. Chissà se Belen Rodriguez non avrà guardato o comunque spiato questa sua attività virtuale e non sappiamo in che modo potrebbe aver reagito. Sta di fatto che i follower sono rimasti a bocca spalancata e stanno disperatamente raccogliendo quanti più dettagli possibili per arrivare alla risoluzione di un enigma.

Recentemente, senza nominare direttamente Antonino Spinalbese, è andato in scena un siparietto. “Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!” affermava scherzando Patrizia Griffi e Belen replica: “Le corna sono solo due?”. “Perché?” chiedeva l’amica “Perché penso di averle” rispondvae Rodriguez e l’amica Patrizia precisa “Le avevi avute”, ma Belen è categorica “No, no le avrò sicuramente”. Quindi Belen Rodriguez continuava: “Dalle corna non si salva nessuno”. Una dichiarazione boom.

Come noto, tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez le cose sono precipitate alcuni mesi dopo la nascita della loro figlia Luna Marì. Esattamente nello scorso mese di ottobre la situazione è diventata complicatissima e poi è avvenuta la separazione definitiva. In queste ore, prima di dirvi tutto su un suo gesto misterioso, lui ha voluto fare una bellissima dedica alla piccola: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire, che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio”. Ma poi ecco la ‘bomba’.





Per onorare al meglio il giorno di San Valentino Antonino Spinalbese ha pubblicato in una storia Instagram un cioccolatino Bacio, simbolo della giornata degli innamorati, ma ciò che hanno notato i fan è stato interessante. Ha voluto aggiungere anche ‘SV’ a corredo dell’immagine. Alcuni hanno pensato che abbia voluto inserire le iniziali di San Valentino, ma c’è anche chi sia convinto che siano le iniziali invece della donna che avrebbe adesso preso il posto di Belen. Ma è difficile capire chi possa essere.

Intanto, Belen è stata criticata per il look esagerato e una follower l’ha invitata a truccarsi di meno: “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza”, ha scritto un’utente. Pronta la risposta della showgirl che ha scritto: “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!”. Staremo a vedere se sia stata ironica o meno nei futuri appuntamenti televisivi.