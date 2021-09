“Ecco perché mi vedete così”. Antonino Spinalbanese, infortunio e conseguenze fisiche per il fidanzato di Belen

L’arrivo di Luna Marie e il legame sempre più forte con Belen Rodriguez. Per Antonino Spinalbanese è stato un periodo speciale quello che lo ha reso papà per la prima volta. E dire che era stato lo stesso hairstylist a confessare di non volere figli. Né tanto meno pensava al matrimonio. Poi l’arrivo della showgirl ha spazzato via ogni certezza. Antonino ha raccontato di venire da una famiglia complicata, con il papà che tradito numerose volte la mamma.

E anche lui ha sempre temuto di ripetere gli stessi errori, di non riuscire a rimanere fedele a una donna. Invece da settembre fa coppia fissa con l’italo argentina e adesso la famiglia si è anche allargata. Sul profilo sociale di Belen non mancano foto e video dei momenti più dolci vissuti con la piccola. Come quando il tenero papà l’ha cullata con amore e poi le ha dato da mangiare con il biberon. Si è meritato così facendo un “Che bravo papà” da parte di mamma Belen. Recentemente, però, Antonino ha avuto alcuni problemi.

Parliamo di problemi di salute. È stato lo stesso Antonino Spinalbanese a raccontarlo sul proprio profilo Instagram. Il 26enne de La Spezia ha spiegato di essersi fatto male durante un allenamento. Per questo è stato costretto a interrompere ogni attività sportiva e a restare fermo per oltre trenta giorni. Così è dimagrito parecchio, come ha detto lui stesso: “Dopo aver inclinato due costole, un mese dopo -6 kg”.





Antonino Spinalbanese ha spiegato che non potendosi allenare e dovendosi anzi fermare del tutto ha perso tono muscolare. Fortunatamente adesso l’hairstylist sta bene e può riprendere a sudare e definire il fisico con il suo personal trainer. Antonino ha in mente di mettere su almeno dieci chili. Preferibilmente di muscoli non di grasso.

Intanto Antonino Spinalbanese si dedica alla figlia Luna Marì, nata il 12 luglio scorso. Ogni volta che Belen è impegnata con lavoro o altro è subito pronto ad accudire quel fagottino. Ha anche chiesto alla sua Belen di sposarsi. È proprio vero: sono lontani i tempi in cui Antonino non ne voleva sapere di matrimonio. La showgirl però non ha ancora risposto. Forse anche per il fatto di non aver ottenuto il divorzio da Stefano De Martino col quale è stata dal 2013 al 2017. Per Spinalbanese invece si tratterebbe del primo matrimonio.