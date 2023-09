Bomba gossip di fine estate su Antonella Fiordelisi, che avrebbe un nuovo fidanzato. Anche se per essere precisi, stando a queste indiscrezioni, hanno trascorso insieme anche la bella stagione, dato che si frequenterebbero da circa due mesi. Ma non hanno mai voluto far trapelare nulla, forse per viversi il primo periodo di amore con grande serenità. L’ex di Edoardo Donnamaria si sarebbe legata adesso ad un noto calciatore italiano.

Una rivelazione clamorosa, fatta dall’investigatore social Alessandro Rosica, il quale ha scoperto che Antonella Fiordelisi avrebbe un nuovo fidanzato e ha fatto nome e cognome dell’atleta. Era uscito fuori un altro nome riguardante un suo presunto partner, ma alle fine queste voci sono state smentite perché questa persona, che lavora come imprenditore, avrebbe semplicemente un rapporto di amicizia con l’ex GF Vip.

Antonella Fiordelisi avrebbe un nuovo fidanzato: chi è

Ci sono stati diversi utenti che hanno contattato Rosica per dargli le informazioni necessarie sulla vita privata di Antonella Fiordelisi. Non sappiamo in che occasione abbia incontrato il nuovo fidanzato, ma l’innamoramento avrebbe avuto luogo presumibilmente nel mese di luglio. La relazione sarebbe molto importante e quindi non si tratterebbe di un flirt solo estivo. Anche nelle scorse ore sarebbero stati beccati assieme.

All’oscuro da tutti, Antonella si sarebbe fidanzata con il calciatore del Torino, Samuele Ricci. L’investigatore social ha detto: “La frequentazione con il calciatore è seria e con Graffagnini (l’imprenditore citato prima n.d.r.) sono soltanto amici. Mi sono arrivati mille messaggi uguali, Antonella e Samuele anche oggi e stasera insieme. Sono due mesi che si stanno frequentando“. Adesso tutti aspettano solamente la loro prima foto di coppia.

Ricci, classe 2001, gioca come centrocampista e milita dal 2022 nel Torino, dove ha totalizzato 43 presenze impreziosite da 2 reti. In precedenza aveva giocato dal 2019 all’anno scorso con la casacca dell’Empoli. Da registrare anche 2 apparizioni con la nazionale italiana e 17 con l’Under 21.