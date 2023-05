“Ecco cosa faccio adesso”. Antonella Fiordelisi, nuova vita dopo il GF Vip. E c’entra anche il fidanzato Edoardo

Il Grande Fratello Vip 7 è terminato ormai da un mese e sicuramente ricordiamo Antonella Fiordelisi come una delle principali protagoniste di quest’edizione. Ha fin da subito fatto discutere per la sua love story creata con Edoardo Donnamaria nella casa, con il quale continua a stare insieme anche al di fuori ed entrambi sembrano molto felici. In queste ultime ore la nota influencer campana è tornata a parlare, svelando i suoi nuovi progetti lavorativi.

Innanzitutto ha fatto riferimento alla scherma, sport che Antonella Fiordelisi ha praticato per tantissimi anni. Ha affermato, senza dubbi, che proprio grazie ad esso è molto disciplinata. Ciò, secondo lei, le ha fatto imparare a superare le cose con calma, ad essere meno istintiva e ad accettare le sconfitte. Ha continuato dicendo: “Nella casa mi sono fatta vedere come sono nella realtà. Ecco forse perché molte persone mi seguono. Essere diretti paga sempre, fingere non serve a nulla”, per poi parlare dei suoi nuovi progetti.

Antonella Fiordelisi e i nuovi progetti dopo il GF Vip 7

Antonella Fiordelisi era già molto seguita sui social network prima di entrare nella casa, ma dopo il programma il successo è notevolmente aumentato. L’ex vippona ammette: “Il GF Vip mi ha aiutato a mostrare come sono, a mostrare il mio lato umano, quello più sensibile e dolce, che non sempre traspare dai social”. Ha poi dichiarato di avere dei nuovi progetti televisivi, ma prima di metterli in pratica vuole cimentarsi nello studio della recitazione e soprattutto della dizione, in quanto afferma: “Perché per fare bisogna prima studiare”.

Antonella ha in particolare svelato che a breve lancerà una capsule collection di gioielli in argento, che prenderà il nome ‘The Queen‘. Questo nuovo progetto della Fiordelisi è stato ideato grazie ad un gioco, che è tra l’altro una passione in comune con l’attuale fidanzato Edoardo Donnamaria. Difatti lei ha dichiarato che questa capsule collection prende spunto dagli scacchi. Non resta dunque altro che attendere l’uscita di questa nuova collezione di accessori.

In seguito all’uscita dalla casa del Grande Fratello, Antonella Fiordelisi ha anche, per puro caso, incontrato il suo ex Gianuca Benincasa. A svelarlo è stato proprio lui tramite la pubblicazione di un tweet, nel quale fa chiaramente intendere che l’incontro casuale non è stato per nulla gradito dall’ex gieffina.