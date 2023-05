Una notizia importante sta circolando con forza in queste ore e riguarda Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A far scattare l’allarme è stata proprio la ragazza sui social network, infatti ha pubblicato due cose su Instagram e Twitter che hanno fatto preoccupare tutti i fan. E a fornire maggiori dubbi è stata la pagina The Pipol Gossip, che ha scritto un articolo chiaro ed inequivocabile su ciò che starebbe succedendo agli ex GF Vip.

E il nome di Antonella Fiordelisi era uscito fuori nelle ultime ore non solo per il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, ma anche per la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Gli Oriele puntano decisamente il dito contro Antonella Fiordelisi. Non solo. La compagna di Edoardo è stata travolta dagli insulti su Twitter, tanto da essere stata costretta a chiudere il suo account. Ma vediamo adesso cosa sarebbe accaduto ai Donnalisi.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la voce bomba

Non ci sono stati annunci definitivi e ufficiali di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ma lei ha detto qualcosa che ha lasciato senza parole molti fan. Un follower le ha chiesto ad esempio su Instagram: “Oggi festeggerete i 7 mesi?”. E l’ex gieffina ha risposto: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti“. Poi si sono verificati altri due episodi, stavolta su Twitter, che fanno ipotizzare che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

Questo quanto scritto da The Pipol Gossip: “Dopo la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, arriva la crisi anche per Antonella ed Edoardo? Sembrerebbe proprio di sì. La Fiordelisi, infatti, rispondendo a una domanda di una follower su Instagram, rivela: ‘Edoardo non è un tipo da festeggiamenti; quindi non festeggeremo i nostri 7 mesi’. Poi su Twitter, sgancia la bomba che fa preoccupare i Donnalisi, fan della coppia. ‘Mai elemosinare attenzioni!’. Tra loro è davvero crisi?”.

E lei in un altro tweet ha anche annunciato: “Mi assenterò per un po’ da Twitter.. non credo che faccia bene stare sempre qui”. Questa scelta potrebbe essere legata agli attacchi subiti dagli Oriele, ma anche allo stress relativo alla presunta crisi sentimentale.