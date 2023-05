Antonella Fiordelisi, che emozione! La modella, showgirl, influencer e soprattutto ex concorrente del GF Vip 7 ha contato le ore e adesso finalmente il grande giorno è arrivato. Non c’entra Edoardo Donnamaria, il fidanzato conosciuto nella Casa con cui le cose procedono comunque a gonfie vele. Spenti i riflettori del reality, infatti, i due sono diventati inseparabili. Al punto che dopo le presentazioni in famiglia, sono subito andati andati a convivere a Milano, a casa di lei. E a giugno i rispettivi parenti si incontreranno.

Hanno anche già festeggiato “metà anno insieme”. Già, sembra ieri che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si insultavano e discutevano anche in maniera feroce al GF Vip 7 di Alfonso Signorini e invece sono già passati 6 mesi e hanno celebrato nel modo più romantico possibile questo ‘mezzo anniversario’. Poi hanno condiviso tutto su Instagram, per rendere partecipi anche i fan dei cosiddetti Donnalisi.

Antonella Fiordelisi, che emozione: il grande giorno è arrivato

Lei ha pensato a tutto e organizzato una sorpresa in camera da letto, tutta addobbata per l’occasione con festoni, palloncini a forma di cuore, la scritta ‘Love’ sul lettone e persino una composizione di barrette Kinder per accogliere il suo amore a “Casa Donnalisi”. Insomma, amore a gonfie vele alla faccia di chi dava zero fiducia a questa coppia.

Ma tornando a oggi, finalmente Antonella Fiordelisi può far vedere a tutti il progetto che ha a lungo anticipato ai suoi follower su Instagram nelle ultime settimane: la sua prima collezione di gioielli. “Buongiorno, quanto sono emozionata – si legge – Fuori alle 14 The Queen Scaccomatto. In anteprima per voi le mie creazioni, torre, re e regina, vi piacciono?”, ha chiesto ai fan mostrando un primo ‘assaggio’ dei preziosi.

Pioggia di cuori, complimenti e messaggi per lei, che più volte ha detto di tenere moltissimo a questo nuovo progetto. Anche gli ex coinquilini commentano, come Sarah Altobello che le scrive “Il sole bello, wow amore”. E Matteo Diamante, scherzando: “Ma visto che sono a Roma posso passare a ritirare di persona sorella?”.