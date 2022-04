Bomba gossip ufficiale su Antonella Elia. L’opinionista de ‘La pupa e il secchione’ ha deciso di concedere un’intervista al ‘Corriere della Sera’ e ha voluto parlare anche e soprattutto dei suoi aspetti più strettamente privati. E si è scoperto in modo definitivo che il suo cuore è diviso a metà con un uomo. Certo, già tempo fa si era compreso che tutto questo fosse davvero avvenuto, ma ora ne ha parlato direttamente lei e quindi i pochi dubbi rimasti sono stati eliminati.

Intanto, a ‘La pupa e il secchione’ Antonella Elia ha voluto far vedere al pubblico social cosa combina durante la pubblicità. Prima Barbara D’Urso e poi Soleil Sorge hanno ripreso tutto. Dapprima Barbara D’Urso ha inquadrato i piedi di Antonella Elia. “Hai la carta nelle scarpe?”. “Sì!”, ha risposto. “No, giura!”, ha replicato la padrona di casa. E lei si è tolta le scarpe, mostrando la carta tra le dita per alleviare il dolore: “Lo puoi vedere! È orribile! Hai distrutto un mito erotico, ero un sex symbol!“.





Antonella Elia di nuovo insieme a Pietro Delle Piane

Prima di dirvi cosa ha raccontato sulla sua vita amorosa, possiamo anche proporvi alcune sue dichiarazioni molto interessanti sull’ambito lavorativo. Infatti, Antonella Elia ha svelato al ‘Corriere della Sera’: “Soprattutto Raimondo Vianello amava prendere in giro gli altri, ma anche se stesso. Era meraviglioso. E Corrado, anche lui aveva un’ironia straordinaria e le sue facce alla Corrida facevano l’intero programma. E pure Mike Bongiorno, tutte quelle gaffe, sono convinta che ci giocasse in modo consapevole”.

Ma la conferma più bella di Antonella Elia è arrivata, quando ha parlato di amore e ha confermato che è ancora innamorata e quindi legata a Pietro Delle Piane: “Pietro ha undici anni in meno di me, è giovane, intatto e puro. Mi fa divertire tantissimo e a Temptation Island è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Ma mi trasferisce il senso della famiglia e io sono sempre stata un cane sciolto, randagia”.

Infine, Antonella Elia ha aggiunto su Pietro Delle Piane: “Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme ad un uomo”. Quindi, i sentimenti che prova per lui sono davvero straordinari ed è molto felice di poter condividere con Pietro la sua vita. Chissà se in futuro non prenderanno anche l’importante decisione di unirsi in matrimonio. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

