Antonella Clerici positiva al Covid. La notizia è arrivata praticamente come un fulmine a ciel sereno e a comunicare tutto è stata la conduttrice televisiva attraverso il social network Instagram. In questo momento si stava godendo le meritate vacanze estive, visto che è in pausa con gli impegni lavorativi in Rai, ma è giunta una novità inaspettata che ha travolto la sua salute. E i fan si sono subito preoccupati, dopo che lei ha pubblicato un paio di foto decisamente inequivocabili e un po’ ansiose.

Antonella Clerici positiva al Covid. Ma negli ultimi giorni si era parlato di lei anche per altro. La conduttrice si è lasciata andare a una confessione privata: “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me, anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su”.





Antonella Clerici positiva al Covid: l’annuncio

Antonella Clerici positiva al Covid e la notizia sta già facendo il giro della rete. Con due Instagram stories, la presentatrice Rai ha informato i suoi follower di non essere in buone condizioni di salute. Prima ha scritto: “Covid time.. prima o poi tocca a tutti”. Si è anche immortalata con i suoi amati amici a quattro zampe e ha postato: “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola”. Un momento dunque molto difficile per la donna, alle prese con il coronavirus per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia.

Antonella Clerici, che ha scoperto nelle scorse ore di essere affetta dal coronavirus, si è anche fatta vedere mentre era intenta a farsi l’aerosol per migliorare la sua respirazione. Ha anche fatto ascoltare ai suoi fan il brano musicale di Noemi e Carl Brave, che si intitola Makumba. Fortunatamente comunque non sembra che ci siano particolari criticità sul suo stato di salute, ma occorrerà attendere qualche giorno prima che possa ristabilirsi completamente. E nelle prossime ore potrebbe dare qualche altro aggiornamento.

Parlando sempre di Antonella Clerici, TvMia getta forti dubbi sulla partecipazione di Al Bano a The Voice Senior. “Probabilmente Al Bano sarà costretto a dire di no, perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo”. Quindi, non ci sono ottime notizie per la presentatrice, che dovrebbe fare a meno della presenza del cantante originario di Cellino San Marco.

