La notizia che il matrimonio di Antonella Clerici e Vittorio Garrone sia alle porte è ormai rimbalzata da una bocca all’altra. Sembra proprio che questa sia la volta buona, tanto che la stessa conduttrice Rai lo ha direttamente confidato al magazine Oggi. Al mag Antonellina ha infatti raccontato ciò che tutti bramiamo sapere da tempo.

Sembra proprio che i fiori d’arancio siano dietro l’angolo. Se è pur vero che Antonella Clerici ha sempre detto che il matrimonio le porti ‘un po’ di sfortuna’, è altrettanto certo che le proprie motivazioni possano variare nel tempo. La conduttrice dello show di cucina, in onda su Rai Uno, È sempre mezzogiorno, ha oltretutto precisato che avrà una risposta definitiva solo in un determinato frangente.

Il momento in cui Antonella Clerici darà per certa la data del suo matrimonio sarà quando il suo Vittorio le farà la proposta ufficiale. “Ma ci stiamo davvero pensando. Mi piace l’idea, perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”. Che dire, i fan sono tutti iper contenti e fanno il tifo per la loro biondissima Clerici.





L’idea delle nozze per la spumeggiante Antonellina pare davvero all’orizzonte… Manca giusto una piccola spinta da parte del compagno. Sempre in occasione dell’intervista a “Oggi”, Antonella Clerici ha anche parlato della sua situazione professionale.

Stefano Coletta, direttore della prima rete della tv di Stato, le aveva assicurato di essere una risorsa preziosa e che come tale narrata sfruttata. Tale annuncio è stato da lui confermato dai fatti, dal momento che la presentatrice lombarda è tornata in tv più carica di prima.