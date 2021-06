Antonella Clerici oggi è felice accanto a Vittorio Garrone con cui si vocifera ci saranno presto i fiori d’arancio. Ma i fan della conduttrice ricorderanno bene i tempi della sua relazione con Eddy Martens, che è anche il papà della sua Maelle.

Da tempo non si sente parlare di lui ma ora la padrona di casa di È sempre Mezzogiorno si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi e nel nuovo numero in edicola non ha parlato solo della possibilità di sposare il suo compagno, ma anche del rapporto attuale con l’ex. Tra loro è finita nel 2016 dopo 10 anni d’amore e una figlia oggi 12enne ma solo negli ultimi tempi sono riusciti a ritrovare un rapporto sereno. Maelle vive con lei e Garrone ad Arquata Scrivia e, rivela Antonella Clerici, ultimamente si è avvicinata molto al papà.

Antonella Clerici, i rapporti tra la figlia Maelle e l’ex Eddy Martens

Sembra che fino a qualche anno fa i due non avessero un bellissimo rapporto. Il tempo li ha aiutati, ma è anche merito dei passi avanti fatti proprio dal padre, come ha spiegato Antonella Clerici a Oggi: “Maelle si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”.





C’è da dire che Eddy Martens vive all’estero e certamente la distanza non li ha aiutati a costruire un rapporto padre e figlia quotidiano ma adesso Maelle è cresciuta e sono riusciti a costruirlo. La conduttrice ha spiegato che sente spesso la figlia chiacchierare e ridere al telefono col padre e la 12enne è più spontanea e libera mentre prima era come se avesse una sorta di timore riverenziale nei suoi confronti.

Questi passi avanti per Antonella Clerici sono stati un sollievo ma nell’intervista a Oggi svela anche che la figlia è molto legata a Vittorio Garrone. Di lui non è mai stata gelosa di loro, anche perché, come ha spiegato la conduttrice, la vede felice ed è quello che conta. Sul suo rapporto con l’ex, invece, rivela che “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.