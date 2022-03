“È nata Maelle”. Antonella Clerici, la sua famiglia si allarga. La bella notizia con una foto meravigliosa

Bellissima notizia per la conduttrice televisiva Antonella Clerici e la sua famiglia, che dunque si è allargata. A fare l’annuncio bomba della sua nascita è stata la stessa presentatrice Rai, che ha pubblicato anche la foto della nascitura. Un momento emozionante per lei, per il suo compagno Vittorio Garrone e per la figlia Maelle. Tantissimi suoi follower, sia famosi che non, hanno postato sotto il suo messaggio corredato dall’istantanea dei commenti bellissimi e le hanno fatto gli auguri.

Alcuni giorni fa Antonella Clerici si è commossa a ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai1. Commentando quanto sta purtroppo accadendo, la conduttrice ha evidenziato come la maggioranza dei civili sia contraria alla guerra: “Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l’unica forza che ci rimane”, sono state le sue parole. “Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perché tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire…”.

Proprio nella giornata del 3 marzo Antonella Clerici ha preso il suo cellulare e ha pubblicato su Instagram una foto meravigliosa. E il nome scelto prende spunto dalla figlia Maelle, infatti è stato deciso di chiamarla Maelle Wow. Ma quindi di chi stiamo parlando? Lei e suo marito vanno spesso e volentieri in Normandia, dove ci sono animali fantastici. Qui insieme alla figlia apprezzano molti animali e proprio in queste ore c’è stato un parto, che ha commosso tutta la sua famiglia e anche i fan.





Dunque, Antonella Clerici ha scritto: “Maelle Wow è nata, la prima puledrina dell’anno”. E ha taggato il compagno Vittorio. Dunque, la puledrina ha visto la luce per la gioia della conduttrice televisiva, che ha così annunciato questo fiocco rosa. E queste sono state le reazioni dei follower: “Che meraviglia Antonellina, la vita che va avanti”, “Bellissima, auguri”, “Benvenuta Maelle Wow, fra tante cose brutte una nascita è sempre una gioia”, “Favolosa, i puledrini sono davvero bellissimi”, “Che amore”.

Invece pochi giorni fa Antonella Clerici è stata colpita da un lutto. Lei ha scritto a corredo della foto: “Ciao Fabio Picchi…Riposa in pace” e ha aggiunto un emoticon triste. Dunque, a morire è stato il noto chef Fabio Picchi. La morte di quest’uomo fondamentale per la città d’arte Firenze è sopraggiunta a causa di una grave malattia.