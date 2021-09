Giornata molto speciale per la conduttrice televisiva Antonella Clerici, infatti il suo adoratissimo papà ha festeggiato il suo compleanno. E lei lo ha mostrato finalmente a tutti i suoi follower. L’uomo ha raggiunto l’importante soglia degli 85 anni di età e sono anche state pubblicate alcune immagini, riguardanti i regali ricevuti dal genitore. E fondamentale è stata la nipotina e figlia di Antonella, Maelle, che ha voluto personalmente fare un regalo al nonno per festeggiarlo al meglio.

Nel suo esordio a ‘È sempre mezzogiorno’ Antonella Clerici ha affermato: “Eccoci qui nel nostro mezzogiorno. Oggi riparte tutto e ripartiamo anche noi. Questo è l’anno della ripartenza e speriamo bene. Oggi ripartono anche le scuole e penso ai ragazzi e ai genitori che stamattina si sono svegliati presto per fare colazione, per preparare le cartelle, per andare in classe. Riparte anche il nostro Mezzogiorno: speriamo di tenervi tanta compagnia con le nostre ricette e le nostre chiacchiere”. Ma veniamo all’attualità.

La figlia di Antonella Clerici ha deciso di preparare una bellissima e colorata torta per il nonno e la stessa presentatrice Rai l’ha mostrata a tutti, scrivendo: “Torta per il nonno fatta da Maelle”. Mentre come dedica al padre ha scritto: “Auguri papà, 85 sei una forza! Ti vogliamo bene #compleannopapà 17 settembre”. Lei è anche apparsa con il padre Giampiero e la sorella Cristina. Un quadretto di famiglia meraviglioso, che inevitabilmente ha colpito tutti. E gli auguri si sono sprecati.





Antonella Clerici non ha mai mostrato papà Giampiero, quindi si è trattato davvero di una vera e propria eccezione alla regola. Questa rarissima immagine dell’uomo ha conquistato davvero tutti i suoi follower. Ecco alcuni dei principali commenti famosi. Infatti, Caterina Balivo ha postato: “I tuoi occhi”, Rita Dalla Chiesa: “Auguroni al tuo papà”, Simona Ventura: “Auguri al tuo papà”. Tanti auguri sono stati fatti anche da Alberto Matano, Federica Panicucci, Mietta, Andrea Mainardi e Gino Sorbillo.

Intanto, è più lontano del previsto il matrimonio tra Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone. Con Vittorio, ha spiegato lei, la relazione è solidissima, grazie a 5 anni di ‘costruzione’, di legame intenso, di feeling trovato e mai più mollato. Ma sulle nozze arriva una mezza doccia. “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo”, ha aggiunto Antonell, che ha concluso: “Se sarà, sarà una cosa intima e si saprà dopo”.