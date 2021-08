Anna Tatangelo, prima foto ufficiale con il nuovo fidanzato. La coppia esce allo scoperto così: “Siete bellissimi”

Anna Tatangelo è ormai uscita allo scoperto: dopo mesi di rumors e paparazzate ha ufficializzato la storia con Livio Cori, cantante e attore napoletano 31enne che è stato nel cast di Gomorra e nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con Nino D’Angelo. La 34enne e il collega si frequentano ormai da diversi mesi. I due sono però stati sempre molto riservati. Eppure la loro relazione sembra già molto solida, tanto che lei avrebbe conosciuto la famiglia di lui e lui avrebbe incontrato Andrea, il bambino avuto dalla diva della musica italiana insieme a Gigi D’Alessio e che oggi ha 11 anni.

Di recente la cantante di Sora ha pubblicato una serie di foto sexy sul suo Instagram con tutta la sua bellezza e il suo fascino in primo piano. La reazione di Livio Cori? Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha lasciato ben tre cuori blu sotto allo scatto. E in uno precedente, invece, sotto alla foto in bikini ha scritto “il blu ti dona”. Ma anche la risposta di Lady Tata non si è fatta attendere: tre cuori, pure lei blu per lui.

“Innamorata è un parolone, però sto bene”, aveva detto Anna Tatangelo rivelando per la prima volta di avere qualcuno accanto dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio. Poi sono arrivate le foto rubate pubblicate dal settimanale Chi hanno svelato anche che il lui in questione era proprio Livio Cori, nome che già da tempo veniva accostato a quello della cantante. Alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto, anche perché era diventato inutile tentare di nascondere quello che ormai è sotto gli occhi di tutti.





E dopo le foto sono arrivate anche le prime immagini social. Dopo una serata di lavoro, Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram una breve clip in cui appare, stanca, accanto al ragazzo che le ha rubato il cuore. Mentre guarda la telecamera del telefono e parla ai suoi fan, lui si avvicina e le dà un amorevole bacio sulla guancia. Lei ride, ma poi pubblica tutto sul suo seguitissimo profilo (e lui reposta).

Si tratta di una immagine spiritosa, niente enfasi o clamore. Ma è evidente che tra i due ci sia complicità. Per la prima volta appaiono l’uno accanto all’altra in atteggiamenti affettuosi. Il bacio che chiude il video è tenero e sulla guancia, ma impossibile non notare il feeling particolare che lega Anna e Livio. Nel filmato social si vede la cantante che parla del suo concerto, ma la voce che si sente e che sembra uscire dalla sua bocca è quella del rapper… segno che i due sono già una cosa sola.