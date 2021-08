Non solo Gigi D’Alessio, anche Anna Tatangelo ha ufficialmente voltato pagina e per la prima volta è stata paparazzata insieme al nuovo fidanzato. È il settimanale Chi a lanciare la bomba gossip. Anzi, le bombe, visto che in copertina ci sono anche il cantante napoletano e la fidanzata Denise Esposito, 26anni in meno del cantante, incinta del suo primo figlio (quinto per Gigi D’Alessio).

“Nel numero di Chi in edicola da mercoledì 4 agosto – si legge sulle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram del settimane diretto da Alfonso Signorini – troverete lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio”.

Chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

“Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”, si legge ancora.





E nella foto pubblicata in copertina si vede Gigi D’Alessio accarezzare la pancia della fidanzata. I due si sono conosciuti lo scorso anno a Capri durante uno spettacolo di Gigi D’Alessio e per i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ma il settimanale immortala anche Anna Tatangelo insieme al fidanzato, il rapper Livio Cori, napoletano classe 1990. I due sono stati paparazzati mentre si scambiano baci ed effusioni al mare.

I rumor sulla nuova coppia giravano ormai da mesi ma la cantante di Sora non aveva mai ufficializzato. In una intervista rilasciata al programma Belve aveva comunque parlato della nuova vita: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”.