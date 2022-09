Per Anna Tatangelo il 29 settembre del 2022 sarà una data impossibile da cancellare nella sua vita. Purtroppo però si è verificato un avvenimento molto negativo, in particolare un gravissimo lutto che ha colpito lei e la sua famiglia. La cantante era rimasta in silenzio in queste ore, nonostante la notizia fosse ormai circolata ovunque, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con poche ma significative parole. Dal suo messaggio è trasparito ovviamente un dolore difficile da assorbire in tempi brevi.

Non è affatto un momento semplice per Anna Tatangelo, costretta a fare i conti con questo lutto tremendo in famiglia. Una perdita lancinante per l’artista originaria di Sora, che in un certo senso poteva aspettarsi quanto accaduto visto che la persona a lei molto cara era ammalata da tempo. Ma inevitabilmente non si è mai pronti a ricevere una notizia del genere. Sotto il suo commovente post sono stati innumerevoli i commenti di diversi personaggi famosi, che non le hanno fatto mancare il loro apporto.





Anna Tatangelo, prime parole dopo il grave lutto in famiglia

Inoltre Anna Tatangelo, nel commentare per la prima volta la terribile notizia relativa al lutto in famiglia, ha anche pubblicato una meravigliosa foto della persona che non è più tra noi e che se n’è dunque andata per sempre nelle ultime ore. Il decesso del parente stretto è avvenuto nella città di Frosinone dopo una lunga battaglia contro un male che l’ha uccisa. Stabilito anche il giorno dei funerali, che si svolgeranno venerdì 30 settembre alle ore 15.30 nella Chiesa dei Padri Passionisti.

A morire all’età di 67 anni la mamma di Anna Tatangelo, che si chiamava Palmira Vinci ed era una grande lavoratrice che operava in un forno molto noto. Questo l’emozionante commiato della cantante all’adorato genitore: “È un dolore troppo forte … Ciao mamma❤️”. Non ce l’ha proprio fatta ad aggiungere altro, ma tanto è bastato per scatenare una marea di messaggi da parte di follower vip e non solo. Infatti, anche tantissima gente comune le ha mostrato massima vicinanze e fatto le condoglianze.

Tra le tante personalità famose che hanno scritto un pensiero ad Anna Tatangelo ci sono Nek: “Condoglianze”, Sonia Bruganelli: “Mi dispiace tantissimo, condoglianze”, Mara Venier: “Anna ti sono vicina con tutto l’amore che sai…”, Giusy Ferreri: “Condoglianze cara Anna, mi spiace tantissimo” ed Elisabetta Gregoraci: “Ti abbraccio forte, le mamme dovrebbero essere immortali”.