Novità possibile sul conto di Anna Tatangelo e Livio Cori. Si sono susseguite voci negative e contrastanti, infatti sono state intervallate anche da altre indiscrezioni sicuramente più rassicuranti. Ma ora i gesti di entrambi delle ultime ore avrebbero messo la parola fine ad una vicenda, che sta rubando la scena da diverse settimane. Questa estate 2022 è stata contraddistinta da rotture di coppie vip e da matrimoni finiti e anche su di loro i rumor non sono affatto mancati.

A proposito di Anna Tatangelo, prima di parlarvi di lei e di Livio Cori, c’è da ricordare che qualche giorno fa è stata criticata per il suo bikini. Questa la sua reazione alle offese: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.





Anna Tatangelo e Livio Cori insieme a Ibiza? L’ipotesi

Ora Anna Tatangelo e Livio Cori si sono messi in mostra sui social con delle immagini, che potrebbero certificare la riappacificazione definitiva. I due artisti hanno infatti postato delle foto da considerarsi molto simili tra di loro e c’è chi sia convinto che possano essere nello stesso luogo. Conferme ufficiali non ce ne sono, ma anche le parole utilizzare dalla cantante hanno fatto immaginare qualcosa di molto positivo. Andiamo a vedere insieme perché molti ritengano che stiano insieme anche adesso.

Anna Tatangelo ha mostrato delle foto dalla meravigliosa Ibiza e ha scritto nella didascalia: “Prima volta ad Ibiza… Quest’isola ha un’energia davvero speciale. Mi è capitato spesso in questi giorni di perdermi nei tramonti accanto al mare e di respirare una serenità che forse un po’ mi mancava. Sono grata a questo viaggio perché mi ha fatto davvero bene”. Lui ha solamente commentato: “Timeout”, ma sono state presenti nel suo profilo immagini simili ritraenti bellissimi tramonti. E quindi si ipotizza che siano in vacanza insieme.

Invece tempo fa era stato tirato in ballo pure Gigi D’Alessio, in merito alla loro separazione: “Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social ogni traccia della loro love story; Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore di lei non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio”.

