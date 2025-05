Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Anna Tatangelo è tornata a parlare della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, iniziata nel 2002 e terminata nel 2020. La cantante ha raccontato senza filtri alcune difficoltà vissute nei primi anni della storia, segnati da giudizi e incomprensioni.

“Perché mi sono innamorata di lui? Non lo so, perché mi faceva sorridere, mi faceva sorridere e ridere. Quindi ero molto leggera con lui, ho trovato una leggerezza unica. E poi lui è sempre stato molto premuroso, tanto. Con lui c’era il ‘non ti preoccupare’, mi sentivo protetta. Poi però era come se non mi sentissi sempre all’altezza”. Una sensazione di inadeguatezza che si sommava alle pressioni esterne.

Leggi anche: “Insieme… Ma che fanno?!”. Isola dei Famosi 2025, due naufraghi beccati così prima della partenza





“Vi dico tutto, sarà una liberazione”. Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla storia con Gigi D’Alessio

“Di chi volevo essere all’altezza? Ecco finalmente lo posso dire – ha confessato Tantangelo – per me è una liberazione e te ne sono grata perché oggi tra virgolette ho l’esigenza, nel rispetto di me stessa, di dover dire le cose come stanno. Quando mi sono messa con Gigi il suo matrimonio era finito prima, però i giornali hanno travisato questa cosa, hanno dato importanza poi a delle dinamiche, più che altro tra marito e moglie, su carta, e hanno dato spazio ad alcune affermazioni dell’altra parte, quindi hanno messo in rilievo questa cosa”.

“Il fatto di stare in silenzio, io l’ho sempre fatto per una questione di rispetto nei confronti dei suoi figli, non rispettando anche un po’ me stessa. Io stavo zitta e mi dicevo ‘non fa niente, sono entrata in questa situazione e lo dimostrerò con il tempo’, il tempo mi ha dato ragione perché siamo stati 15 anni insieme, dopo qualche anno è nato mio figlio che è l’amore della mia vita, però è stato faticoso.»

Il peso del giudizio pubblico è durato a lungo. “La situazione esterna comunque a me pesava, perché io per anni sono passata male, lui che non prendeva posizione. Perché ogni settimana uscivano interviste, l’ex moglie, eccetera, eccetera. Cosa che poi, so che negli ultimi anni lei ha detto ‘sì, ok, il mio matrimonio era finito prima’. Quindi, fortunatamente la verità viene a galla prima o poi. Io capisco anche che in certe situazioni c’era il dolore di tutti, ma io a differenza di altri dovevo indossare una maschera. Perché se le cose mi facevano male, non potevo farlo vedere, perché se no poi uscivo come ragazzina”. Una versione che oggi, dopo anni, trova conferma anche da parte dell’ex moglie di Gigi D’Alessio: “Adesso anche lei ha detto che il loro matrimonio era finito quando io e Gigi ci siamo messi insieme”.

Anna Tatangelo ha poi dichiarato che in quel periodo è tato fondamentale per lei il sostengo di sua madre “Cosa mi diceva per consolarmi quando non reagivo pubblicamente? Inizialmente mi ha detto ‘tu sei una pazza, ti rendi conto in quale situazione ti metti? Perché tu anche se sei innamorata, non prendi lui, prendi una sorta di pacchetto, tra virgolette, al di là dei figli, proprio anche la sua posizione mediatica, la musica e quant’altro, cioè tu dovrai sempre dimostrare di più rispetto agli altri, alle altre’. E aveva ragione”.