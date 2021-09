Quello che sta vivendo adesso Gigi D’Alessio è davvero fantastico. Poche settimane fa il settimanale ‘Chi’ ha ufficializzato la gravidanza della sua nuova compagna, Denise Esposito. Erano anche state pubblicate delle immagini che parlano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà.

Per l’artista napoletano si tratta del suo quinto figlio, dopo i tre avuti dalla prima moglie Carmela Barbato e un altro da Anna Tatangelo. Ricordiamo invece che per la 28enne Denise, è il primo bebè. Gigi D’Alessio, 54 anni, e Denise Esposito, 28, di professione avvocatessa, sono quindi in attesa del loro primo figlio insieme. Si mormora che sarà un maschietto e che sarà chiamato Francesco.

Quando è uscita la notizia della gravidanza di Denise, Chi Magazine, senza essere smentito, ha spiegato che Anna Tatangelo avrebbe preso tutt’altro che bene il fatto che Gigi sarà di nuovo padre. Così come raccontato da gossipetv: “Due i motivi che avrebbero fatto adirare l’artista: il primo è che avrebbe saputo della questione attraverso i giornali e non dall’ex compagno”.





Il secondo è che non si aspettava che D’Alessio rimettesse in fretta su famiglia dopo la fine della loro lunga e intensa (seppur a tratti tribolata) love story.Ora Dagospia aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, sostenendo che Anna sia ancora ‘nera’ con il cantautore partenopeo. Pare che D’Alessio abbia deciso di trasferirsi a Napoli, per stare più vicino a Denise e quindi di lasciare la villa all’Olgiata alle porte di Roma dove ha vissuto per anni, anche quando stava con la Tatangelo.

“Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei”, ha raccontato la pagina diretta da Roberto D’Agostino. Facendo due conti, quindi, il parto sarebbe previsto per l’autunno 2021. Probabilmente per eccesso di privacy e per una buona dose di scaramanzia, Gigi D’Alessio e Denise Esposito non hanno mai rilasciato dichiarazioni di alcun genere.