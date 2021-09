Anna Tatagelo ha deciso di rompere il silenzio e di tornare su un argomento sicuramente scomodo e che le rievoca anche momenti non certamente positivi, ovvero la rottura con Gigi D’Alessio e la fine dunque del loro amore, durato quindici anni. Ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Intimità’, dove si è soffermata anche sull’amore in generale. Ricordiamo che la cantante è adesso felicemente legata a Livio Cori, mentre il suo ex sta per diventare nuovamente papà grazie alla partner Denise Esposito.

Quando è uscita la notizia della gravidanza di Denise, Chi Magazine, senza essere smentito, ha spiegato che Anna Tatangelo avrebbe preso tutt’altro che bene il fatto che Gigi sarà di nuovo padre. Così come raccontato da gossipetv: “Due i motivi che avrebbero fatto adirare l’artista: il primo è che avrebbe saputo della questione attraverso i giornali e non dall’ex compagno”. l secondo è che non si aspettava che D’Alessio rimettesse in fretta su famiglia dopo la fine della loro lunga e intensa love story.

A proposito quindi dell’amore, Anna Tatangelo ha rivelato: “È il motore di tutto, nel bene e nel male. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”. Ma è quando ha parlato di Gigi D’Alessio che la situazione si è fatta ancora più seria e sono spuntati fuori nuovi particolari.





Durante la sua conversazione con il giornalista di ‘Intimità’, Anna Tatangelo ha spiegato come ha dovuto affrontare il momento della separazione dall’artista napoletano: “Ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo. Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato era messo in primo piano”.

In conclusione Anna Tatangelo ha detto: “Oggi la situazione è diversa, ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata”. Ora quindi ha trovato finalmente maggiori spazi di libertà e ha la possibilità di godersi serenamente questa nuova vita, decisamente felice, in compagnia dell’artista Livio Cori. Gigi D’Alessio rappresenta ormai il passato.