Quando il successo arriva non è sempre una manna dal cielo. Nel caso di Anna Tatangelo la fama e la popolarità, giunte molto presto, hanno messo a dura prova il suo carattere. Aveva 15 anni appena, infatti, quando trionfò con il brano “Doppiamente fragili” al Festival di Sanremo Giovani del 2002. Ma già prima di allora Anna aveva conquistato il primo posto in diversi concorsi musicali. Un talento precoce, anzi precocissimo.

Proprio recentemente, intervistata da Lorella Boccia al Venus Club, Anna Tatangelo ha ricordato le difficoltà e le critiche che le sono piovute addosso insieme all’attenzione dei media. “Mi misi in treno – le parole di Anna prima dell’approdo a Sanremo – insieme a mio papà, mia zia e mia sorella, partimmo e poi Pippo mi ascoltò e decise che dovevo esserci anche io su quel palco lì”. Da quel momento la cantante è diventata una delle più famose d’Italia.

Anna Tatangelo, a proposito del suo successo e dell’immagine che il pubblico ha di lei, ha dichiarato: “Bisogna entrare nell’ottica che l’artista che sale sul palco è diversa da quella che è nella vita di tutti i giorni… a casa sono quella con la cipolla in testa senza trucco con un figlio di 11 anni”. Ora, da donna matura, è molto più libera e non ha timore di mostrarsi. La sua ultima foto in bikini sta facendo il giro del web. Basta dare uno sguardo per capire il perché.





La cantante di Sora sta giocando a biliardino con indosso soltanto un bikini nero che ne esalta le forme scultoree. In tanti notano un dettaglio: i suoi addominali sono strepitosi. “Ti piace VINCERE FACILE 😂😂😂”, “Che fisico 🔥😍”, “Fisico scolpito” e “Sei una meraviglia della natura 😍 😍 😍….. Patrimonio dell’umanità” sono solo alcuni dei messaggi ricevuti. In poche ore il post raggiunge la ragguardevole cifra di oltre 145mila mi piace. E anche per noi il pollice è decisamente in su!

“Bellezza ne abbiamo? 🔥 Quel sorriso ❤️”. I fan sono al settimo cielo per questo ‘regalo’ della loro Anna Tatangelo. Certo madre natura è stata generosa con lei. Ma per mantenere quel fisico ci vogliono allenamenti, tanti e costanti nel tempo. Senza dubbio. “Che super addominali! Come fai?” si chiede uno dei suoi fan. E poi: “Hai il ferro negli addominali, meravigliosa…”.