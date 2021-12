Anna Tatangelo sembra vivere un periodo fortunato sotto tutti i fronti ultimamente. Non solo la storia d’amore con Livio Cori, ma anche dal punto di vista professionale arrivano soddisfazioni. Anzi, si può tranquillamente affermare che ormai la sua carriera in tv è decollata grazie alla partecipazione ad All Together Now con Michelle Hunziker e alla conduzione di Scene da un matrimonio.

E proprio per quest’ultimo programma, che a inizio stagione ha avuto qualche difficoltà arriva una conferma che era già nell’aria: secondo il sito TvBlog sarebbe stato già approvato anche per la prossima stagione televisiva e sempre con Anna Tatangelo alla guida. La cantante di Sora ed ex di Gigi D’Alessio ha dato prova di essere molto apprezzata dal pubblico per il garbo e l’eleganza con cui ha saputo condurre il racconto delle storie d’amore delle coppie partecipanti.

Anna Tatangelo e il figlio Andrea: “Promessa mantenuta”

Insomma, una bella rivincita per Anna Tatangelo, che all’inizio aveva dovuto fare i conti con critiche e pregiudizi sul suo debutto come conduttrice. Amata sul palco, in tv e anche su Instagram: i fan la riempiono di like e complimenti sotto ogni post, che sia di lavoro o del suo quotidiano. E sono impazziti alla vista delle ultime foto col figlio Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio.





“Promessa mantenuta”, esordisce nella didascalia Anna Tatangelo che ha evidentemente esaudito un desiderio del figlio: portarlo per la prima volta a Disneyland Paris. E le foto mamma e figlio sono bellissime. Andrea, che è nato l’11 marzo 2010 dal matrimonio con il cantautore napoletano, è diventato un ometto e occhi azzurri a parte somiglia moltissimo alla cantante.

“Promessa mantenuta ! Prima volta a Disneyland Paris per entrambi ! È bello vederti sorridere! È bello tornare bambina insieme a te! Qui è davvero magico e con te lo è ancora di più”, scrive Anna Tatangelo sotto alle foto in cui i due indossano accessori d’ispirazione Disney o passeggiano insieme per il parco. “Bellissimi” commenta tra i tanti Elettra Lamborghini e non manca il messaggio di Livio Cori, che lascia un cuore blu.