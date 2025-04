Nel maggio del 2023, Anna Lou Castoldi aveva raccontato pubblicamente i dettagli della sua relazione con Dora, rivelando il sogno condiviso di creare una famiglia e costruire una vita insieme. Un sogno che, purtroppo, si è infranto circa un anno fa, quando le due si sono lasciate. Nonostante la separazione, tra le due ragazze è rimasto un legame affettuoso e sincero. “Noi due ci vogliamo ancora un sacco di bene, le cose non stavano funzionando, è stata una cosa d’amore, perché non è che l’amore va via”, ha spiegato la giovane artista, sottolineando come tra loro resistano ancora stima e rispetto.

“Continuo a volerle molto bene e credo anche lei, semplicemente non è una relazione che può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente e se abbiamo bisogno di parlarci, ci parliamo con tanta tranquillità”. Oggi, Anna Lou sembra aver definitivamente voltato pagina.





Anna Lou, da Ballando con le stelle al nuovo amore

La figlia di Morgan e Asia Argento, infatti, ha rivelato di essere sentimentalmente legata a un’altra persona. È accaduto nel salotto televisivo di Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In, dove la giovane ha parlato per la prima volta della sua nuova compagna, Sofia. Con parole semplici ma piene d’emozione, ha confessato: “Se ho il moroso? Ho una ragazza. Se sono innamorata? Sì abbastanza, certo, sono molto innamorata di lei. Come ci siamo conosciute? Ad una festa, ma non è stato un colpo di fulmine. Ci siamo scritte e sentite per un po’ di tempo e poi ci siamo messe insieme. La mia ragazza si chiama Sofia”.

Un sentimento che sembra essere profondo, tanto da essere condiviso anche dalla madre Asia Argento, la quale non ha esitato a esprimere la sua approvazione: “Sì ed è anche una brava ragazza, sono molto contenta”. Questa nuova relazione, però, sembra essere relativamente recente. Non più tardi dello scorso dicembre, infatti, Anna Lou aveva lasciato intendere un possibile coinvolgimento emotivo con il suo maestro di danza, Nikita Perotti, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando Con le Stelle.

In quell’occasione, le sue parole erano state piene di stima e affetto: “Per me è molto di più che un insegnante, mi ha dato tanto ed è un ragazzo d’oro. Poi vorrei passare sempre più tempo con lui, quello che passiamo è come se non mi bastasse“. Aveva persino lasciato intendere un’attrazione nascente: “Abbiamo una confidenza unica. E quando c’è un legame così bello poi è normale chiedersi ‘ma potrebbe esserci un’attrazione, forse lui mi piace?’. Io ora lo ammetto, me lo chiedo”.

Il passaggio da una fase di dubbio e di scoperta personale a una relazione dichiarata e vissuta con serenità racconta molto del percorso emotivo intrapreso da Anna Lou. Un cammino fatto di aperture, di esperienze condivise, e anche di chiusure dolorose ma consapevoli, come quella con Dora, che oggi viene ricordata con affetto e maturità. La nuova storia d’amore con Sofia si presenta come una ventata d’aria fresca, forse la prima vera stabilità emotiva dopo un periodo turbolento, segnato da riflessioni profonde sull’identità e sulle relazioni.

Al momento, Anna Lou appare serena e felice, sostenuta non solo dall’amore di Sofia, ma anche dal calore della madre Asia, che ha accolto la nuova compagna della figlia con parole affettuose. Un quadro familiare rassicurante, dove la libertà di amare chi si desidera trova spazio, voce e approvazione. Un segnale positivo, soprattutto in un contesto pubblico come quello televisivo, che può contribuire a normalizzare e valorizzare le storie d’amore in tutte le loro forme.